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Политика

В ОБСЕ оценили итоги «нормандского саммита» в Париже 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
В ОБСЕ оценили итоги «нормандского саммита»
Фото: ОБСЕ
Нормандский саммит сам по себе позитивен, но его результаты можно будет оценить лишь через 2-4 месяца, заявил в интервью РИА Новости координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.
"То, что четыре лидера наконец встретились спустя три года — это позитивный факт. Позитивно, конечно, и то, что также имели место двусторонние контакты. Безусловно, это позитивно, потому что очевидно: если есть понимание на высшем уровне, это условие для того, чтобы стали возможными последующие шаги", — заявил Фриш.
Он отметил важность того, что нормандская четверка, в частности, Германия и особенно Франция как принимающая сторона продолжают заниматься поиском решений вопроса. Однако принятые на саммите решения не впечатляющие, это "текущие вопросы, которые уже прорабатывались ранее", полагает Фриш.
"Так что все зависит от того, кто, что и когда будет реализовывать. Я бы сказал, что в конечном итоге оценку можно будет дать только, наверное, в течение следующих двух, трех или четырех месяцев", — добавил он.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря. Стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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Теги:
В мире , Политика , Санкции , Тони Фриш , Международный комитет Красного Креста , ОБСЕ , РИА Новости
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