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СМИ: В США у пассажирского самолёта загорелся двигатель 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
В США у пассажирского самолёта загорелся двигатель
Фото: РИА Новости
Самолёт авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Сан-Диего в 