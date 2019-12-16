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СМИ: В США у пассажирского самолёта загорелся двигатель
RT на русском
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1 час назад
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РИА Новости
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Самолёт авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Сан-Диего в