Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР

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МИД Украины отверг предложение о привлечении ДНР и ЛНР к «нормандскому формату» 

ТАСС + ещё 17 1 час назад
Министерство иностранных дел Украины в понедельник отвергло идею о привлечении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к переговорам об урегулировании конфликта в Донбассе в "нормандском формате", с которой выступил депутат германского Бундестага Ульрих Эме. Об этом заявила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко в опубликованном в понедельник на ее странице в сети Twitter комментарии по поводу состоявшейся в Минске встречи Ульриха Эме с представителями ДНР и ЛНР.
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"Решительно осуждаем попытки любых контактов с т. н. республиками на временно оккупированных территориях Украины, — заявила Екатерина Зеленко. — Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а, наоборот, вредны".
Екатерина Зеленко заявила также, что позицию Киева относительно невозможности контактов с представителями ДНР и ЛНР поддерживает правительство Германии.
Член комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения от фракции "Альтернатива для Германии" Бундестага, член ПАСЕ Ульрих Эме заявил 15 декабря, что представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе. Эти высказывания германского политика прозвучали по итогам его встречи в Минске с представителями ДНР и ЛНР.
Ульрих Эме высказал сожаление с связи с тем, что представители районов Донбасса, находящихся вне контроля Киева, не принимают участия в переговорном процессе в рамках "нормандской четверки", в которую входят Германия, Россия, Украина и Франция. Германский политик заявил, что в январе он предложит в Совете Европы резолюцию с инициативой наладить и продвинуть переговоры с ДНР и ЛНР.
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Теги:
В мире , Видео , Украина
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