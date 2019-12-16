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Зеленский возвращает Украине советскую власть 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 27 1 час назад
Зеленский возвращает Украине советскую власть
Фото: Zuma/ТАСС
Украина придумала новую хитрость — новый закон Зеленского о децентрализации. Он позволит Киеву и отчитаться о выполнении Минских соглашений, и сохранить президенту лицо перед выступающими против наделения Донбасса особым статусом. Ведь его получат все регионы Украины. Правда, если сохранятся — новый закон позволяет Зеленскому менять административное устройство Украины на свое усмотрение.
В понедельник достоянием гласности стал закон о децентрализации власти, который еще в пятницу внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. Его главное новшество — ликвидация местных и областных администраций и введение института префекта. Префекта будет назначать и освобождать от должности лично президент, правда, с подачи кабинета министров.
Напомним, что прежних губернаторов (они назывались «главами областных госадминистраций») тоже назначал и увольнял президент. В отличие от них, префект не будет управлять территорией, он будет лишь наблюдать. Задача префекта — контролировать соблюдение конституции и законов Украины органами местного самоуправления, пишет ТАСС.
Управлять территориями будут исполкомы, избранные депутатами окружных и областных советов. Такая схема копирует схему советских времен, когда исполнительную власть олицетворяли исполкомы, избранные советами. Правда, реальная власть тогда все равно принадлежала обкому КПСС.
Что особенно важно — из конституции Украины, по замыслу Зеленского, исчезает привычный список 24 областей. Это делается для того, чтобы Верховная рада могла быстро и легко менять и названия областей, и границы между ними. Из новинок еще можно упомянуть, что районы Зеленский решил переименовать в «округа».
Впрочем, наблюдатели сразу заметили, что закон по сути слизан с аналогичного законопроекта президента Петра Порошенко 2015 года. Только Зеленский вычеркнул из него «особый статус для ОРДЛО», как и вообще любое упоминание Донбасса. Как известно, реформа местного самоуправления началась на Украине при Порошенко, но не была доведена до конца.
В самом Донбассе сразу заподозрили, что закон вносится с целью обхода одного из главных требований Минских соглашений. Вместо того, чтобы предоставить непризнанным ДНР и ЛНР особый статус, как того требуют Минские соглашения, Зеленский решил дать особый статус сразу всем уголкам Украины. Тем самым президент сможет избежать обвинений в «предательстве» со стороны правых радикалов.
Главный редактор сайта «Страна.ua» Игорь Гужва в своем Facebook предположил, что особый статус Донбасса «зашит» в правках к статье 92 конституции, в которых упоминается мимоходом «правовой статус административно-территориальных единиц», — написал журналист.
Гужва пояснил, что эта норма позволяет легализовать уже принятый ранее закон об особом статусе Донбасса, либо аналогичный закон, который примут в будущем. Таким образом, Зеленский формально избежит неприятной необходимости вносить поправки в Конституцию по требованию Москвы.

Имитация децентрализации

В самом Донбассе сразу дали понять, что особый статус провозглашенных республик должен быть прямо закреплен в конституции Украины и обойти этот пункт Киеву не удастся.
«Законопроект Зеленского о децентрализации — это не что иное, как имитация исполнения договоренностей в «нормандском формате» и попытка изменить Минские соглашения», — заявил в интервью газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Начнем с того, что предложенные Зеленским изменения в конституцию больше похожи не на децентрализацию, а на централизацию власти. Появляется фигура префекта, которая наделяется слишком большими полномочиями — возможностью блокировать решения местных, областных и окружных советов и инициировать их роспуск, используя президентскую вертикаль», — пояснил советник главы провозглашенной ЛНР, представитель республики на минских переговорах Родион Мирошник.
«Более того, 31 августа 2015 года в первом чтении Рада проголосовала за изменения в конституцию Украины. Они тогда не были согласованы с ЛНР и ДНР, но там был пункт — отсылка к закону об особом статусе для Донбасса. То есть, было хотя бы упоминание об особом статусе, а нынешние изменения не подразумевают особого статуса и не имеют отношения к выполнению Минских соглашений» — сказал политолог.
В дальнейшем, по мнению эксперта, президент Украины все-таки попробует представить изменения в конституции как выполнение Минских соглашений.
«Но Зеленский сознательно манипулирует, потому что 11-й пункт комплекса мер четко говорит о необходимости реформы конституции Украины, основой чего должна стать децентрализация с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей по согласованию с представителями этих районов. Вторую часть этих требований Зеленский предпочитает не замечать», — подчеркнул Мирошник.
Собеседник напомнил, что особый статус для отдельных районов Донбасса, реализованный в виде закона Украины, фактически не может существовать, если не будет упомянут в конституции.

Зеленский строит СССР

Тем временем в Киеве законопроект подвергся атаке с двух сторон. Против выступила и команда экс-президента Порошенко, и пророссийская «Оппозиционная платформа».
«Оппозиционная платформа — За жизнь», которую возглавляет Виктор Медведчук, посвятила реформе целый манифест, назвав планы Зеленского «преступными». «В отношениях с местным самоуправлением центральная власть ведет себя безответственно и антинародно. Регионам не дают развиваться», — говорится в манифесте.
Еще более резко отзывались о документе сторонники Петра Порошенко из фракции «Европейская солидарность». «Вместо народовластия — диктатура. Постсоветские люди во власти решили уничтожить европейскую модель государства и строить нью-СССР с Генсекретарем во главе», возмутилась сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Она назвала должность префекта уголовным термином «смотрящий».
«Это законопроект не о децентрализации, а о централизации власти в руках Зеленского, что повлечет за собой разрушение конституционного поля Украины», — заявил газете ВЗГЛЯД ее коллега по «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. «Президент сможет своим решением по очень широким основаниям остановить деятельность любого органа местного самоуправления, назначив туда временного государственного уполномоченного — то есть, просто своего ставленника, безо всяких выборов», — отметил депутат.

Переход к федерализации

По мнению Алексея Гончаренко, законопроект угрожает унитарному строю Украины. «Сегодня перечень областей Украины прописан в конституции. А новый законопроект предусматривает, что Рада своими законами сможет определять границы областей, переименовывать их, и получает возможность ликвидировать какую-либо область или отдельный район», — пояснил собеседник.
«И что самое опасное — Рада сможет предоставить отдельному региону или общине особый правовой статус. Это по своей сути — скрытый механизм федерализации Украины», — опасается Гончаренко.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский тоже видит в документе предвестие федерализации, только он рад этому.
«У нашего президента действительно много полномочий, но реально он ни черта не имеет. Он по-прежнему назначает глав администраций, но никакого контроля над ними нет», — сказал он газете ВЗГЛЯД.
«Эта реформа создает предпосылки для демократизации местной политики. Когда у нас будут выбирать депутатов местного совета, они уже будут формировать исполкомы, — отметил Погребинский. — Хотя причины для критики можно найти всегда, это существенно лучше того, что есть сейчас на Украине. Я бы предпочел полноценную федерализацию, но на данном этапе это невозможно реализовать. Но шаг сделан в правильную сторону».
По его словам, появление института префекта вовсе не предвещает диктатуру.
«Например, власть в Одесской области принимает решение, противоречащее закону о языке. Префект обращается к президенту, это решение приостанавливается, а потом президент обращается в суд, — пояснил политолог. — Это нормально. В суде у местных властей есть, наоборот, высокие шансы выиграть дело, поскольку закон о языке нарушает конституцию, которая, в свою очередь, имеет высшую легитимность».
«Потому я не вижу никакой катастрофы в законопроекте. Более того, возможно, это переходный момент к будущей федерализации», — заключил Погребинский.
Тем временем в Москве, комментируя законопроект, призвали не спешить с оценками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что надо сперва проверить документ на соответствие Минским соглашениям и формуле Штайнмайера.
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Теги:
В мире , Украина , Михаил Погребинский , Ирина Геращенко , Игорь Гужва , Дмитрий Песков , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Гончаренко , Родион Мирошник , КПСС , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Киев
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