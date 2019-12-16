Пожилые японцы начали облачаться в экзоскелеты ради работы в старости

Пожилые жители Японии начали облачаться в экзоскелеты, чтобы продолжать работать в старости. Об этом пишет New Scientist.

Население страны стареет: 28 процентов составляют люди в возрасте 65 лет и старше. Из-за этого в Японии образовался дефицит рабочих, особенно в таких отраслях, как строительство, производство и сельское хозяйство.

Экзоскелеты стали выходом из положения. Ряд технологических компаний разработали недорогие устройства, способные взять основную нагрузку при поднятии тяжестей человеком. Так, экзоскелет от фирмы Innophys позволяет без усилий поднимать 24 килограмма веса, при этом его цена составляет 1300 долларов (80 тысяч рублей).

Инженеры Innophys оригинально обошли проблему энергонезависимости экзоскелета, отказавшись от батарей. Устройство «заряжается» при помощи мускульной силы, и работает на нагнетаемом сжатом воздухе.

18 сентября президенту России Владимиру Путину продемонстрировали отечественные экзоскелеты для промышленного использования и медицинской реабилитации. В частности, главе государства показали, как с помощью промышленного экзоскелета от компании «Норникель» можно легко переносить тяжести.

В январе стало известно, что российский боевой экзоскелет, разработанный для операторов робототехники и бойцов штурмовых инженерно-саперных подразделений, прошел обкатку в войсках, в частности, использовался в Сирии.