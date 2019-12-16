Опубликовано видео бюджетной имитации фейерверков

Двое молодых людей показали мастер-класс по имитации фейерверков. Все, что оказалось нужно для создания новогодней атмосферы — это доска и умеющей хорошо свистеть человек.

Вообще для характерного звука фейерверка используются специальные звуковые заряды, которые упаковываются вместе с пироэлементами, воспламенительными и вышибными зарядами в корпус будущего фейерверка.

Считается, что традиция отмечать Новый Год с применением фейерверков пошла от китайского императора Ю-Суна, который приказал засыпать порох в бамбуковые стебли и кидать их в костер в новогоднюю ночь под слова "Пусть ночь превратится в день!"

Часто фейерверк называют салютом, что принципиально неверно. Салют — это торжественная стрельба холостыми зарядами из артиллерийских орудий или стрелкового оружия, традиция военных парадов.