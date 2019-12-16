Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Зеленский не усвоил урок Путина
Зеленский не усвоил урок Путина
В мире
Обнародован рейтинг самых могущественных стран мира
Обнародован рейтинг самых могущественных стран мира
В мире
"Любая кухарка может стать министром"
"Любая кухарка может стать министром"
В мире
"У нас говорят по-русски грамотнее, чем россияне"
"У нас говорят по-русски грамотнее, чем россияне"
Украина

Опубликовано видео бюджетной имитации фейерверков 

Рамблер 1 час назад
Двое молодых людей показали мастер-класс по имитации фейерверков. Все, что оказалось нужно для создания новогодней атмосферы — это доска и умеющей хорошо свистеть человек.
Вообще для характерного звука фейерверка используются специальные звуковые заряды, которые упаковываются вместе с пироэлементами, воспламенительными и вышибными зарядами в корпус будущего фейерверка.
Считается, что традиция отмечать Новый Год с применением фейерверков пошла от китайского императора Ю-Суна, который приказал засыпать порох в бамбуковые стебли и кидать их в костер в новогоднюю ночь под слова "Пусть ночь превратится в день!"
Часто фейерверк называют салютом, что принципиально неверно. Салют — это торжественная стрельба холостыми зарядами из артиллерийских орудий или стрелкового оружия, традиция военных парадов.
Редактор:  Вадим Дроздов
Теги:
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский не усвоил урок Путина
Зеленский не усвоил урок Путина 203
Обнародован рейтинг самых могущественных стран мира
Обнародован рейтинг самых могущественных стран мира 4
«Любая кухарка может стать министром»
«Любая кухарка может стать министром» 3
«У нас говорят по-русски грамотнее, чем россияне»
«У нас говорят по-русски грамотнее, чем россияне» 6
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера 79
Видео
Опубликовано видео появления редких облаков в РФ
00:51
Опубликовано видео появления редких облаков в РФ
Происшествия
Опубликовано видео бюджетной имитации фейерверков
00:13
Опубликовано видео бюджетной имитации фейерверков
В мире
Опубликовано видео новогоднего поезда метро Чикаго
00:36
Опубликовано видео новогоднего поезда метро Чикаго
В мире
Опубликовано видео с диким котом на приеме у ветеринара
00:41
Опубликовано видео с диким котом на приеме у ветеринара
Общество
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
00:19
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
Происшествия
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
01:14
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со спасением оленей
00:56
Опубликовано видео со спасением оленей
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
01:23
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
Происшествия
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
00:28
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
Политика США
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
00:13
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение