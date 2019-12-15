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Франция запросила у России останки генерала Наполеона 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Франция запросила у России останки генерала Наполеона
Фото: РИА Новости
Елисейский дворец попросил Россию передать найденные в Смоленске останки одного из соратников Наполеона генерала Сезара Шарль-Этьена Гюдена, пишут СМИ.
«Президент Эммануэль Макрон в действительности попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена. Запланирована церемония с участием Владимира Путина», — сообщил источник в Елисейском дворце, передает РИА «Новости» со ссылкой на французское издание Point.
По этим данным, в парижском Доме Инвалидов планируется провести торжественную церемонию для почтения памяти генерала. В ней должен принять участие российский президент. После окончания церемонии останки Гюдена захоронят.
Дело о возвращении останков генерала ускорили с прибытием российского лидера на саммит нормандской четверки в Париже, этот вопрос обсуждался между Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
В ноябре пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что Москва готова передать Парижу найденные под Смоленском останки соратника Наполеона генерала Гюдена, если французская сторона выразит соответствующее желание.
Останки, принадлежность которых вызывала вопросы экспертов, были обнаружены летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат одному из ближайших соратников Наполеона — генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену.
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Комментарии 1 
Теги:
В мире , Другое , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Смоленск , Франция
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