Глава Минобороны Турции раскрыл причину закупки российских С-400

«С 1999 года мы обращались к США, Франции, и, в конце концов, были вынуждены купить эту систему у России для защиты нашей страны, потому что для этого была необходимость», — уточнил Хулуси, передает РИА «Новости».

Министр добавил, что Турция не собирается выходить из состава НАТО

«Мы выполняем все обязанности в зоне нашей ответственности в рамках НАТО, мы остаемся НАТО», — подчеркнул Хулуси. Он отметил, что Турция все еще обсуждает с США сделку о покупке истребителей F-35.

В декабре в Конгрессе США проголосовали за принятие пакета санкций против Турции из-за операции Анкары на северо-востоке Сирии и покупки российских ЗРС С-400.

За С-400 санкции будут приняты в соответствии с законом CAATSA, который предполагает введение правительством США рестрикций в отношении государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку военной техники.

Между тем, Анкара заявляла, что готова рассмотреть возможность закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих, если Вашингтон введет санкции из-за приобретения Турцией С-400.