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Глава Минобороны Турции раскрыл причину закупки российских С-400 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Министр обороны Турции Акар Хулуси заявил, что Анкара была вынуждена закупить у России комплексы С-400, поскольку западные страны не хотели продавать ей системы ПРО.
«С 1999 года мы обращались к США, Франции, и, в конце концов, были вынуждены купить эту систему у России для защиты нашей страны, потому что для этого была необходимость», — уточнил Хулуси, передает РИА «Новости».
Министр добавил, что Турция не собирается выходить из состава НАТО.
«Мы выполняем все обязанности в зоне нашей ответственности в рамках НАТО, мы остаемся НАТО», — подчеркнул Хулуси. Он отметил, что Турция все еще обсуждает с США сделку о покупке истребителей F-35.
В декабре в Конгрессе США проголосовали за принятие пакета санкций против Турции из-за операции Анкары на северо-востоке Сирии и покупки российских ЗРС С-400.
За С-400 санкции будут приняты в соответствии с законом CAATSA, который предполагает введение правительством США рестрикций в отношении государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку военной техники.
Между тем, Анкара заявляла, что готова рассмотреть возможность закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих, если Вашингтон введет санкции из-за приобретения Турцией С-400.
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Комментарии 12 
Теги:
В мире , Армия , Видео , Хулуси Акар , Министерство обороны , Конгресс США , НАТО , РИА Новости , Анкара , США , Турция , Франция
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