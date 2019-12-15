В Калифорнии бездомных предложили заселить на лайнеры

Калифорнийских бездомных предложили заселить на круизные лайнеры

Председатель городского совета Окленда (американский штат Калифорния) Ребекка Каплан считает, что проблему с бездомными можно решить, разместив их на пришвартованных у побережья кораблях.

По замыслу политика, судна можно брать в аренду, а платить за такое жильё бродяги будут из своего заработка. Каплан подчеркнула, что проблема бездомности встала острее в последние годы, на улицах живёт все больше людей — сейчас их около 3,2 тысяч при том, что в целом в городе насчитывается 430 тысяч жителей, сообщает The Independent.

Это может стать отличным способом быстро расселить множество людей. Круизные судна используются для оперативного размещения людей после стихийных бедствий и в качестве дополнительного жилья для таких мероприятий, как Олимпийские игры, — высказалась председатель горсовета.

Впрочем, руководство порта идею Каплан отвергло, так как безопасность и охрана морских объектов регулируются властями страны.

Как писал NEWS.ru ранее, приют для бездомных организуют в одном из зданий на территории Ватикана. В нём смогут разместиться до 50 человек. Предназначенное для организации приюта помещение представляет определённую архитектурную ценность, раньше там жили монахини, а также размещалась администрация по управлению наследием Святого престола. Первоначально в приют планируется принимать 30–35 человек, в дальнейшем он будет расширен до 50 мест.