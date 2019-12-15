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«Покорную» Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой
Фото: Reuters
Новые санкции в отношении «Северного потока — 2» демонстрируют, насколько эгоистичны Соединенные Штаты, пишет Contra Magazin. Автор статьи отмечает, что сопротивляться «американской политике шантажа» начинают даже политики Германии, которые «обычно охотно выказывали Вашингтону покорность».
США грозят санкциями Турции — за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а теперь и Европе — за участие в строительстве «Северного потока — 2», передает ИноТВ содержание публикации.
По мнению автора статьи Марко Майера, новые штрафные меры Вашингтона против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода, демонстрируют, «насколько эгоистична внешняя политика США». Потому, уверен он, «пришло время распрощаться с Соединенными Штатами».
Введенные американской стороной против России санкции «благодаря стараниям трансатлантических акробатов легли на плечи европейцев и нанесли огромный вред европейской экономике», пишет издание.
В то же время Вашингтон «щедро» делал для американских концернов исключения и «нечестным путем» создавал для них по всему миру преимущества перед иностранными конкурентами, уверяет автор статьи.
Даже немецкие политики постепенно начинают присоединяются к «сопротивлению американской политике шантажа». Так, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что «европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США».
Европе пора наконец-то сделать выводы и «покончить с „трансатлантическим партнерством“, которое в конечном счете служит только для поддержания на плаву американской империи», заключает издание.
Напомним, Конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
После этого в Левой партии в Бундестаге заявили, что правительство Германии должно потребовать в Евросоюзе (ЕС) пошлин в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из США в случае введения ими санкций против проекта «Северный поток — 2». Берлин также выразил надежду, что США не станут вводить санкции против компаний — участниц проекта.
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Теги:
В мире , Европа , Статьи , США , Бундестаг , ЕС , Конгресс США , Германия , Турция
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