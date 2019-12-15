«Покорную» Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой

Новые санкции в отношении «Северного потока — 2» демонстрируют, насколько эгоистичны Соединенные Штаты , пишет Contra Magazin. Автор статьи отмечает, что сопротивляться «американской политике шантажа» начинают даже политики Германии , которые «обычно охотно выказывали Вашингтону покорность».

США грозят санкциями Турции — за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а теперь и Европе — за участие в строительстве «Северного потока — 2», передает ИноТВ содержание публикации.

По мнению автора статьи Марко Майера, новые штрафные меры Вашингтона против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода, демонстрируют, «насколько эгоистична внешняя политика США». Потому, уверен он, «пришло время распрощаться с Соединенными Штатами».

Введенные американской стороной против России санкции «благодаря стараниям трансатлантических акробатов легли на плечи европейцев и нанесли огромный вред европейской экономике», пишет издание.

В то же время Вашингтон «щедро» делал для американских концернов исключения и «нечестным путем» создавал для них по всему миру преимущества перед иностранными конкурентами, уверяет автор статьи.

Даже немецкие политики постепенно начинают присоединяются к «сопротивлению американской политике шантажа». Так, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что «европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США».

Европе пора наконец-то сделать выводы и «покончить с „трансатлантическим партнерством“, которое в конечном счете служит только для поддержания на плаву американской империи», заключает издание.

Напомним, Конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».