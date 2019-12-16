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Джулиани привел доказательства против сына Джо Байдена и демократов 

Газета.Ru + ещё 17 27 минут назад
Джулиани привел доказательства против сына Байдена
Фото: Reuters
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов. Об этом он написал в своем Twitter.
Он также отметил, что демократы, иницииированной процедурой импичмента американского лидера, пытаются помешать расследованиям коррупции времен экс-президента США Барака Обамы.
По словам Джулиани, речь идет об отмыве млрд долларов США и их нецелевом использовании, вымогательствах, взятках, а также сговоре Демократического национального комитета с Украиной, целью которого было уничтожение кандидата Трампа.
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Теги:
В мире , США , Выборы на Украине , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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