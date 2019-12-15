Тысячи людей вышли протестовать на улицы Стокгольма

В столице Швеции проходят акции протеста. Митингующие требуют не сокращать бюджет на здравоохранение. Это может привести к уменьшению медицинского персонала в стране.

Основная демонстрация проходит в центре Стокгольма около здания правительства, пишет Dagens Nyheter.