Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков назвал Россию островком стабильности
Песков назвал Россию островком стабильности
Политика
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
Политика
На Украине готовы к «хорватскому сценарию»
На Украине готовы к «хорватскому сценарию»
В мире
Ротару оценила прием в Москве
Ротару оценила прием в Москве
Шоу-бизнес

Тысячи людей вышли протестовать на улицы Стокгольма 

News.ru + ещё 2 56 минут назад
Тысячи людей вышли протестовать на улицы Стокгольма
Фото: globallookpress.com
В столице Швеции проходят акции протеста. Митингующие требуют не сокращать бюджет на здравоохранение. Это может привести к уменьшению медицинского персонала в стране.
Основная демонстрация проходит в центре Стокгольма около здания правительства, пишет Dagens Nyheter.
В ноябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что у здания Минздрава РФ начались одиночные пикеты против сокращения врачей. На митинг вышла и актриса Мария Кожевникова. К ним присоединились депутат Мосгордумы Елена Николаева и телеведущая Ирена Понарошку. Позднее замминистра здравоохранения Олег Салагай пообещал, что всех участников протеста примут в министерстве.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
News.ru: последние новости
Активисты вывалили навоз перед местом проведения COP25 в Мадриде Активисты вывалили навоз перед местом проведения COP25 в Мадриде Глава МИД Германии: Москва не просила экстрадировать Хангошвили Глава МИД Германии: Москва не просила экстрадировать Хангошвили Глава МИД Украины допустил вход миротворцев ООН в Донбасс Глава МИД Украины допустил вход миротворцев ООН в Донбасс 
Теги:
В мире , Олег Салагай , Елена Николаева , Мария Кожевникова , Минздрав РФ , Мосгордума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков назвал Россию островком стабильности
Песков назвал Россию островком стабильности 576
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу 297
На Украине готовы к «хорватскому сценарию»
На Украине готовы к «хорватскому сценарию» 613
Ротару оценила прием в Москве
Ротару оценила прием в Москве 27
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы 301
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
00:39
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
Происшествия Криминал
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
02:14
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк сделали заявление
01:04
Близкие Заворотнюк сделали заявление
Шоу-бизнес Другое
Киеву дали «домашнее задание»
01:40
Киеву дали «домашнее задание»
В мире Политика
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
01:00
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение