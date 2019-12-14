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Выбрана новая «Мисс мира» 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Выбрана новая «Мисс мира»
Фото: Reuters
Обладательницей титула «Мисс мира 2019» стала 23-летняя Тони-Энн Сингх (Toni-Ann Singh) из Ямайки. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
Церемония награждения состоялась в Лондоне в субботу, 14 декабря. Корону вручала прошлогодняя победительница, мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон (Vanessa Ponce de Leon).
Тони-Энн Сингх стала второй представительницей Ямайки, которая одержала победу в международном конкурсе красоты «Мисс мира». В последний раз девушка из этой страны получала такой титул в 1993 году.
Первой вице-мисс стала француженка Офели Мезино. Второй вице-мисс признали представительницу Индии Суман Рао.
Ожидалось, что в голосовании через интернет и по телефону примут участие около 100 миллионов человек, а трансляцию финала конкурса посмотрят более 900 миллионов зрителей в 140 странах мира.
Конкурс красоты «Мисс мира» проводится с 1951 года и считается одним из старейших. В следующем году корону «Мисс мира» будут вручать в 70-й раз. Ожидается, что награждение пройдет в Таиланде.
Титул «Мисс мира» доставался представительницам России в 1992 и 2008 годах. На этот раз за корону боролась 20-летняя Алина Санько из Ростовской области, первоначально собравшаяся участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная», но не успевшая на него из-за проблем с визой. Ей удалось выйти в полуфинал. Кроме того, она вошла в первую пятерку участниц по результатам зрительского голосования.
В начале декабря сообщалось, что конкурс красоты «Мисс Вселенная 2019» выиграла представительница Южно-Африканской Республики, 26-летняя Зозибини Тунци. Она выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.
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Теги:
В мире , Другое , Ямайка
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