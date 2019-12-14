Психолог проанализировал жесты участников саммита в Париже

Психолог проанализировал объятия с Путиным и хлопок по плечу Зеленского во время саммита в Париже. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Психолог Андрей Зберовский отметил, что по приветствию французского лидера Эммануэля Макрона можно было понять его отношение к лидерам России и Украины.

Первым в Елисейский дворец приехал Владимир Путин. Макрон встретил его приветливо и радушно.

«Путин шёл самый долгий путь до крыльца. Макрон практически большую часть пути прошёл ему навстречу. Он позволил себе за плечо приобнять, за локоток и щеками соприкоснуться», — сказал психолог.

Он отметил, что такие жесты свидетельствовали о формальной, но по-человечески тёплой встрече.

Затем президент Франции встретил Владимира Зеленского . Он не стал обнимать бывшего комика, просто похлопал по плечу и проводил во дворец. Своим жестами француз высказал покровительство. Это быль «тон человека, который вводит кого-то в большую политику».