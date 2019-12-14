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Общество

17-летняя девушка стала жертвой «болезни поцелуев» 

Рамблер 23 минуты назад
17-летняя девушка стала жертвой «болезни поцелуев»
Фото: depositphotos.com
Болезнь поцелуев убила 17-летнюю американку Ариану Рей. Сначала у девушки были симптомы гриппа. Она чувствовала себя разбитой, спала часами, у нее болела голова и боль не прекращалась. Врачи сделали анализы, но не смогли поставить диагноз. Затем у нее открылась рвота, начались проблемы со зрением, отнялись ноги и руки, речь стала невнятной, она стала говорить тарабарщину, сообщают западные СМИ.
Врачи заподозрили инсульт и перевезли пациентку в больницу в Джексонвилле. Лишь в последние дни жизни подростка медики смогли понять, в чем дело.
Мозг Делфс начал умирать из-за тяжелого инфекционного моноуклеоза, который вызывает вирус Эпштейна-Барра. Вирус проникает в орган через слюну, поэтому болезнь иногда называют «болезнью поцелуев». Она распространена среди подростков и молодых людей.
Ариана находилась в больнице три дня. Затем ее отключили от аппарата жизнеобеспечения.
«Ее мозг был поврежден и распух до такой степени, что не мог функционировать. И мы решили, что пришло время отпустить ее», — сказал отец девушки.
По его словам, умершая стала донором органов, и семья гордится ею.
Ранее «Рамблер» рассказывал о болезнях, которые передаются через поцелуи.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире
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