Завод Total загорелся во Франции 

Пожар разгорелся около четырёх часов утра на нефтеперерабатывающем заводе Total во Франции. Он расположен в департаменте Приморская Сена.
Надлежащие меры внутреннего реагирования были немедленно приняты. Компетентные власти, а также пожарно-аварийная служба департамента были предупреждены, — сообщает радиостанция France Info со ссылкой на компанию.
В результате ЧП никто не пострадал. Пламя до сих пор тушат.
Total является четвёртой в мире по объёму добычи нефти и газа после Shell, British Petroleum и ExxonMobil.
Ранее NEWS.ru писал о крупном пожаре, который произошёл на Омском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем ПАО «Газпром нефть». Кроме того, 4 декабря в Татарстане произошёл пожар на нефтеперекачивающей станции.