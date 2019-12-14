Киев рассматривает новый план по Донбассу

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Батурина положила в гроб Лужкову сверток
Батурина положила в гроб Лужкову сверток
Политика
Раскрыты личности устроивших жестокую казнь в Сирии
Раскрыты личности устроивших жестокую казнь в Сирии
Происшествия
Приставы внесли ясность в вопрос о невыездных россиянах
Приставы внесли ясность в вопрос о невыездных россиянах
Общество
Силы ПВО отразили "массированный воздушный удар" по Москве
Силы ПВО отразили "массированный воздушный удар" по Москве
Армия

МИД Украины вновь рассматривает возможность размещения контингента ООН в Донбассе 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко добавил, что у команды президента "есть ряд планов относительно этого"
"Донбасс отторгается от Украины"
Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, если руководство Украины признает, что урегулирование конфликта на базе минских соглашений не приносит результатов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.
"Когда мы поймем, что в рамках "Минска" больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию", — сказал он в эфире телеканала "Украина". Министр добавил, что у команды президента "есть ряд планов относительно этого".
В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Чуть позже он отметил, что миссия могла бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ. В Киеве с данным форматом не согласились, заявив о необходимости размещения миссии на всей территории региона, включая участок границы с РФ, причем не с функциями охраны наблюдателей ОБСЕ, а с целью разоружения сил республик и создания временной администрации.
После саммита в "нормандском формате" в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании внести изменения в минские соглашения. Эту процедуру он охарактеризовал как очень сложную, но необходимую. Вместе с тем все партнеры Киева по урегулированию внутриукраинского конфликта рассматривают этот документ как безальтернативную основу мирного процесса, "Минск" также поддержан соответствующей резолюцией ООН. Кроме того, украинский лидер ранее также высказывался, что будет "доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России".
ТАСС: последние новости
Меркель: саммит ЕС принял решение о продлении санкций против России единогласно Меркель: саммит ЕС принял решение о продлении санкций против России единогласно Экс-президент Судана приговорен к 10 годам лишения свободы к за коррупцию Экс-президент Судана приговорен к 10 годам лишения свободы к за коррупцию Бюджет Грузии потерял $300 млн из-за отмены авиасообщения с Россией Бюджет Грузии потерял $300 млн из-за отмены авиасообщения с Россией
Комментарии 172 
Теги:
В мире , Видео , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД , ОБСЕ , ООН , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Батурина положила в гроб Лужкову сверток
Батурина положила в гроб Лужкову сверток 665
Раскрыты личности устроивших жестокую казнь в Сирии
Раскрыты личности устроивших жестокую казнь в Сирии 755
Приставы внесли ясность в вопрос о невыездных россиянах
Приставы внесли ясность в вопрос о невыездных россиянах 3
Силы ПВО отразили «массированный воздушный удар» по Москве
Силы ПВО отразили «массированный воздушный удар» по Москве 17
Подросток совершил суицид после кражи шоколада
Подросток совершил суицид после кражи шоколада 9
Видео
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Опубликовано видео испытаний запрещенной ракеты США
00:29
Опубликовано видео испытаний запрещенной ракеты США
Армия
Киев рассматривает новый план по Донбассу
00:39
Киев рассматривает новый план по Донбассу
В мире
Малышева заявила о вреде туалетной бумаги
03:17
Малышева заявила о вреде туалетной бумаги
Шоу-бизнес
Киркоров объявил себя геем
01:00
Киркоров объявил себя геем
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о беде с сыном Валерии
03:15
Пригожин рассказал о беде с сыном Валерии
Шоу-бизнес
Раскрыты личности устроивших жестокую казнь в Сирии
01:59
Раскрыты личности устроивших жестокую казнь в Сирии
Происшествия В мире
Опубликовано видео посадки самолета на оживленную трассу
00:07
Опубликовано видео посадки самолета на оживленную трассу
Происшествия
Не то. Максакова покидает Украину
12:22
Не то. Максакова покидает Украину
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение