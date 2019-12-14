Сколько потеряла Грузия из-за конфликта с Россией

Бюджет Грузии потерял $300 млн из-за отмены авиасообщения с Россией

Грузия потеряла $300 млн из-за отмены в июле прямого авиасообщения с Россией . Такие данные предоставил президент Национального банка Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте.

"По нашим подсчетам, из-за авиасанкций наша страна получила доход от сферы туризма на $300 млн меньше. Заявления о прекращении Россией авиасообщения, а также распространение информации о введении других формальных или неформальных торговых санкций создали ожидания обесценивания обменного курса", — сказал Гвенетадзе.

Вопреки пессимистичным заявлениям Гвенетадзе, статистика по туризму показывает обратное. С января по ноябрь 2019 года граждане России осуществили более 1,4 млн визитов в Грузию, что на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год. Согласно этой информации, Россия по-прежнему сохраняет лидерство среди стран, откуда чаще всего совершались поездки в Грузию. Всего за 11 месяцев Грузию посетили порядка 8,7 млн зарубежных гостей, что на 7,2% больше по сравнению с данными за прошлый год.