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Более 70 журналистов убито в мире за год 

News.ru 2 часа назад
Более 70 журналистов убито в мире за год
Фото: Yin Bogu/ZUMAPRESS.com
Press Emblem Campaign представила ежегодный отчёт, из которого следует, что 75 сотрудников СМИ из разных стран погибли в 2019 году.
Отмечается, что в 2018 году погибло больше журналистов — 113 человек. В список не вошли раненые, получавшие угрозы, помещённые под стразу и подвергшиеся нападениям.
Самыми опасными для журналистов странами оказались Мексика, Афганистан и Пакистан, где погибли 13, 8, и 8 человек соответственно. Также в список вошли Великобиритания, Индия, Украина, Гаити и Бразилия.
Организация Press Emblem Campaign берёт данные для своих докладов из сообщений прессы, НКО, ООН, а также является консультантом в Организации объединённых наций.
Как писал NEWS.ru ранее, в Киеве прошёл брифинг Министерства внутренних дел. Следователи подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета сразу пятерых националистов. Так, среди подозреваемых оказались медсестра парашютно-десантного батальона Юлия Дугарь, участник АТО Андрей Антоненко, Инна и Владислав Грищенко, врач и волонтёр Юлия Кузьменко.
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Теги:
В мире , Происшествия , Человек года , Андрей Антоненко , Павел Шеремет , ООН , МВД
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