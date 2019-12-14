Более 70 журналистов убито в мире за год

Press Emblem Campaign представила ежегодный отчёт, из которого следует, что 75 сотрудников СМИ из разных стран погибли в 2019 году.

Отмечается, что в 2018 году погибло больше журналистов — 113 человек. В список не вошли раненые, получавшие угрозы, помещённые под стразу и подвергшиеся нападениям.

Самыми опасными для журналистов странами оказались Мексика, Афганистан и Пакистан, где погибли 13, 8, и 8 человек соответственно. Также в список вошли Великобиритания, Индия, Украина, Гаити и Бразилия.