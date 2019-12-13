Какой сегодня праздник

14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС на Украине , памяти пророка Наума в православии, открытия ГУМа в Москве , завершения войны в Боснии, рождения Нострадамуса и смерти Андрея Сахарова

День ликвидатора отмечается на Украине именно 14 декабря, потому что в этот день в 1986 году было обнародовано извещение Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Совета министров СССР о принятии в эксплуатацию комплекса защитных сооружений четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

14 декабря было провозглашено Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС указом президента Украины Виктора Ющенко в 2006 году.

В православии 14 декабря — день памяти пророка Наума. Он жил в восьмом — седьмом веках до нашей эра, а известен как автор входящей в Ветхий Завет Книги пророка Наума.

14 декабря 1893 года в Москве состоялось торжественное открытие торгового комплекса ГУМ, 1995-го — были подписаны завершившие Боснийскую войну Дейтонские соглашения, 1503-го — родился французский врач и астролог Нострадамус, а 1989-го — умер советский ученый Андрей Сахаров.