В российском МИДе рассказали, что участники недавнего саммита «нормандской четверки» переходили на повышенные тона. Кроме того, в какой-то момент стороны хотели внести серьезные изменения в проект итогового документа, который был уже согласован. Однако благодаря «твердости» Владимира Путина этого удалось избежать.
Встреча «нормандской четверки», которая прошла 9 декабря в Париже, прошла на повышенных тонах, рассказал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
«Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах, и какое-то время там даже были идеи серьезным образом переработать документ, который был согласован в сентябре [речь идет о проекте итогового коммюнике]», — заявил дипломат во время выступления на площадке клуба «Валдай», трансляция которого велась в YouTube.
Вместе с тем он отметил, что переработки документа удалось предотвратить благодаря «твердости» российского президента Владимира Путина.
«Таким образом, наша делегация сыграла лучше и эффективнее, а заоблачных задач мы не ставили», — добавил он.
Руденко также рассказал, что дискуссия лидеров Франции, Германии, России и Украины была «откровенной».
«Порой весьма острая, жесткая, особенно ее закрытая часть. Обсуждались все вопросы, связанные с реализацией минского комплекса мер. Стороны привезли с собой совершенно разные базовые подходы к проблеме», — обратил внимание представитель российского МИДа.
Он отметил, что глава Украины