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В мире

В ДНР резко осадили амбиции Украины 

Рамблер + ещё 1 26 минут назад
В ДНР резко осадили амбиции Украины
Фото: Reuters
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на предложение изменить пункт минских соглашений, касающийся контроля над границей между РФ и неподконтрольными Киеву территориями.
«Мы уже многократно говорили, но если украинский президент такой непонятливый, повторяем еще раз: никакого контроля над границей между республиками (ДНР и ЛНР) и Россией Киев не получит», — заявил Пушилин.
По его словам, Украина пытается «увильнуть от взятых на себя обязательств», а президент Зеленский своими высказываниями сводит на нет усилия лидеров стран-гарантов минских соглашений за последние 5 лет.
Зеленский хочет «убить» минские соглашения
Идею президента Украины об изменении минских соглашений также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для изменения документа нужна «обоюдная воля сторон конфликта», которыми являются Украина с одной стороны и самопровозглашенные ДНР и ЛНР — с другой.
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Комментарии 254 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Армия , Конфликты , Политика , Украина , Денис Пушилин , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Киев
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