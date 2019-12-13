В ДНР резко осадили амбиции Украины 

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на предложение изменить пункт минских соглашений, касающийся контроля над границей между РФ и неподконтрольными Киеву территориями.
«Мы уже многократно говорили, но если украинский президент такой непонятливый, повторяем еще раз: никакого контроля над границей между республиками (ДНР и ЛНР) и Россией Киев не получит», — заявил Пушилин.
По его словам, Украина пытается «увильнуть от взятых на себя обязательств», а президент Зеленский своими высказываниями сводит на нет усилия лидеров стран-гарантов минских соглашений за последние 5 лет.
Идею президента Украины об изменении минских соглашений также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для изменения документа нужна «обоюдная воля сторон конфликта», которыми являются Украина с одной стороны и самопровозглашенные ДНР и ЛНР — с другой.