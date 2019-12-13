В ДНР резко осадили амбиции Украины

«Мы уже многократно говорили, но если украинский президент такой непонятливый, повторяем еще раз: никакого контроля над границей между республиками (ДНР и ЛНР) и Россией Киев не получит», — заявил Пушилин.

По его словам, Украина пытается «увильнуть от взятых на себя обязательств», а президент Зеленский своими высказываниями сводит на нет усилия лидеров стран-гарантов минских соглашений за последние 5 лет.