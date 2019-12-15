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В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Перед местом проведения COP25 вывалили навоз
Фото: РИА Новости
Активисты движения против климатических изменений Extinction Rebellion в субботу устроили акцию протеста перед выставочным комплексом Ifema в Мадриде, где продолжается климатическая конференция COP25.
Конференция, которая началась 2 декабря в Мадриде под председательством Чили и в которой принимают участие 196 стран, должна была завершиться в пятницу, однако переговоры идут крайне сложно, и договориться об итоговом заявлении, которое бы устроило всех, пока не получается. Переговорщики согласовывали позиции всю ночь и продолжили заседания в субботу.
Чтобы продемонстрировать свое недовольство ходом переговоров и отсутствием результата, активисты движения Extinction Rebellion пригнали к воротам перед выставочным комплексом Ifema грузовую машину с конским навозом и вывалили его там же — "чтобы отметить окончание COP этого года" и в "качестве подарка мировым лидерам", пояснили они.
"Мы на пути к 4-градусному потеплению, что означает миллиарды смертей", — заявил журналистам представитель Extinction Rebellion Ронан Мак Нерн (Ronan McNern).
По прогнозам ученых, если не предпринять решительных действий по борьбе с изменениями климата, к концу века средняя температура на планете может на четыре градуса превысить температуру доиндустриального периода (середина XIX века).
Активисты потребовали от международного сообщества "сказать правду и объявить экологическую климатическую чрезвычайную ситуацию на планете", сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2030 году. "Мы требуем жизни", "Сколько еще смертей?" было написано на плакатах, которые держали в руках активисты.
Они также провели еще один перформанс: 12 человек встали на 12 ледяных блоков под виселицей и накинули себе на шеи петли. Это, по их замыслу, символизировало 12 месяцев, которые остались, чтобы "изменить направление" и избежать "климатической катастрофы".
"Как и перестановка шезлонгов на "Титанике", эта возня с подсчетами выбросов углекислого газа и переговоры по шестой статье Парижского соглашения не соответствует чрезвычайной ситуации планетарного масштаба, в которой мы оказались: кто путешествует первым классом, все еще слишком наслаждается праздником, чтобы слышать крики тех, кто уже тонет на нижних палубах", — заявили активисты.
Переговоры в Мадриде идут непросто. Камнем преткновения стала шестая статья Парижского соглашения — единственная статья, по которой страны не смогли согласовать свои позиции на предыдущей конференции в польском городе Катовице в прошлом году. Речь идет о механизмах кооперации между странами в осуществлении их национальных вкладов и о рынке квот на выбросы.
Проект итогового заявления, подготовленного страной-председателем COP25 Чили, в ходе утреннего пленарного заседания раскритиковали многие выступавшие, в том числе Бразилия, Саудовская Аравия, Россия. Представитель ЕС, министр по делам окружающей среды и климата Финляндии Криста Микконен со своей стороны заявила, что "для ЕС невозможно завершить эти переговоры без обновления NDC ("определяемые на национальном уровне вклады") к следующему году". По ее словам, "этого ждут за пределами здания от нас, и мы должны слышать их призывы.
"Амбиции должны быть выше, чем сейчас", — заявила Микконен.
Координатор председательства COP25 Андрес Ландеррече на пресс-конференции сказал, что задача — завершить работу конференции в субботу, причем итоговый текст должен быть "сильным в плане амбиций" и удовлетворять всех участников.
"Но итоговый текст будет зависеть от сторон, если не будет консенсуса между сторонами, значит, не будет консенсуса", — признал он.
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Теги:
В мире , ЕС , Мадрид , Чили
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