Ассанж даст показания по делу о прослушке в посольстве испанскому суду

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж даст испанскому суду показания в качестве потерпевшего по делу о прослушке для разведки США , которую вела охранявшая Ассанжа в посольстве фирма.

Очевидно то, что после получения таких показаний 20 декабря испанским правосудием от господина Ассанжа, выступающего в качестве жертвы предполагаемого шпионажа с участием разведывательных органов США, британское правосудие должно будет задуматься о целесообразности экстрадиции господина Ассанжа, — передаёт слова адвоката Аитора Мартинеза РИА Новости.

В 2006 году Джулиан Ассанж основал WikiLeaks. Серверы сайта находились в Швеции. На ресурсе в больших объёмах публиковались сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии разных стран. В США его объявили врагом государства.

В 2010 году власти Швеции обвинили основателя WikiLeaks в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Британский суд вынес постановление об аресте разоблачителя.