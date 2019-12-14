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Ассанж даст показания по делу о прослушке в посольстве испанскому суду 

News.ru + ещё 14 1 час назад
Ассанж даст показания по делу о прослушке в посольстве
Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж даст испанскому суду показания в качестве потерпевшего по делу о прослушке для разведки США, которую вела охранявшая Ассанжа в посольстве фирма.
Очевидно то, что после получения таких показаний 20 декабря испанским правосудием от господина Ассанжа, выступающего в качестве жертвы предполагаемого шпионажа с участием разведывательных органов США, британское правосудие должно будет задуматься о целесообразности экстрадиции господина Ассанжа, — передаёт слова адвоката Аитора Мартинеза РИА Новости.
В 2006 году Джулиан Ассанж основал WikiLeaks. Серверы сайта находились в Швеции. На ресурсе в больших объёмах публиковались сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии разных стран. В США его объявили врагом государства.
В 2010 году власти Швеции обвинили основателя WikiLeaks в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Британский суд вынес постановление об аресте разоблачителя.
При этом Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа. Основным свидетелем стал осуждённый мошенник Сигурдур Тордарсон, который ранее был информатором ФБР. Его приговорили к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.
Как ранее писал NEWS.ru, актриса Памела Андерсон попросила вмешаться власти Австралии в дело Джулиана Ассанжа, однако премьер-министр страны Скотт Моррисон ответил отказом.
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Теги:
В мире , Ситуация в мире , Суд ООН , Скотт Моррисон , Памела Андерсон , Джулиан Ассанж , ФБР , Wikileaks , Министерство юстиции США , РИА Новости , США
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