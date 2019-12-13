«Главное, начали общаться»: Зеленский о Путине

«Главное, начали общаться»: Зеленский дал интервью «России 1»

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое большое интервью российским СМИ, это произошло после встречи политика с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже. Беседу с Зеленским провел журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин

«Главное, что мы начали все общаться», — так прокомментировал произошедшее сам украинский лидер.

Также, канал пообещал, что покажет реакцию окружения Зеленского на интервью российским журналистам.

Итоги саммита «нормандской четверки» еще долго будут обсуждаться украинской и российской публикой. При этом предостережения пресс-секретарей лидеров обоих государств оказались полностью оправданными.

После саммита, действительно, осталось «послевкусие разочарования», о чем и предупреждала перед встречей участников «нормандского формата» представительница Зеленского Юлия Мендель

По итогам саммита стороны договорились провести обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса по формуле «всех на всех», призвали обеспечить всестороннее прекращение огня до конца года и согласовали проведение новых переговоров весной 2020 года.

Согласно тексту коммюнике, «нормандская четверка» заинтересована в согласовании всех юридических аспектов введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей (так на Украине называют ДНР и ЛНР), а также выступает за введение особого статуса на указанных территориях на постоянной основе.

«Стороны считают необходимым включить «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках «нормандской четверки» и Трехсторонней контактной группы», — отмечается в документе.

О том, что Путин победил на саммите «нормандской четверки», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Сегодня ты победитель», — сказала она российскому президенту после официального ужина, когда четыре лидера направились на пресс-конференцию, говорят источники СМИ.

В свою очередь, Зеленский уверен, что его переговоры с Путиным в Париже окончились «ничьей». По его словам, в ходе беседы были некоторые уступки. «Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем: ничья», — отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что глава российского государства очень детально подходит к разбору каждого обсуждаемого вопроса.

«Я просто другой человек, быстрый: я думал — раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика. Трудно договариваться, очень, но сегодня были моменты, когда мы о чем-то договорились, о некоторых вещах», — произнес Зеленский.

Украинский лидер также сказал, что иначе подходит к договоренностям, при этом добавив, что заметил некоторые уступки со стороны Путина.

Пресс-секретарь президента Россиии Дмитрий Песков считает, что неуместно говорить о победителях или проигравших на саммите. По его словам, все лидеры имели единую цель — возобновить работу «нормандского формата» после длительного перерыва, а также принять реальные усилия для нахождения мер по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Представитель Кремля отметил, что в этом направлении уже сделаны важные шаги, но многое еще предстоит сделать.

Песков отметил, что общение глав государств во время саммита «нормандской четверки» — Россия, Украина, Франция, Германия — было конструктивным и прагматичным. Он подчеркнул, что во время открытого диалога стороны открыло высказывали свои позиции.

Пресс-секретарь назвал первую личную встречу президентов хорошим продолжением телефонного знакомства и выразил надежду на то, что их диалог станет началом конструктивного общения для решения существующих проблем.

Среди значимых итогов встречи представитель Госдумы отметил подписание договоренностей об обмене «всех на всех», прекращении огня и включении «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины.

При этом Слуцкий отметил, что «глобального прорыва не произошло». Депутат подчеркнул, что результаты покажет исключительно ход дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе.

Мария Захарова. Украинская делегация несомненно изменила тональность переговоров в рамках «нормандского формата» — Германия, Россия, Украина, Франция — считает официальный представитель МИД РФ

Она уточнила, что в манере поведения переговорщиков со стороны Украины появилась большая реалистичность.

«Можно встречаться с ними, можно не встречаться, можно просто ориентироваться на их публичные заявления и на их действия. То, что изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже поставить это под сомнение. Я думаю, только слепой это не увидит и глухой не услышит», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Захарова обратила внимание, что украинские переговорщики начали оперировать правовыми терминами и так или иначе идти путем сочетания интересов различных сегментов общества.

Она признала, что сегодня нет возможности реализовать все, что нужно. «Но то, что есть в этом некая большая реалистичность, — это 100%», — подчеркнула она.