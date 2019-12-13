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Латвийский политик предостерег от плохих отношений с Россией 

Российская Газета 1 час назад
Латвийский политик предостерег от плохих отношений с РФ
Фото: iStock
Бывший министр сообщения балтийской страны Анрийс Матисс заявил, что из-за политики Риги в отношении Москвы Россия значительно урезает транзит через латвийские порты. И в ближайшие годы политик прогнозирует ухудшение ситуации с российскими грузами.
Экс-министр отметил изданию Baltnews.lv, что Латвии грозит потеря транзита как сектора экономики. "Как мы закрыли банковский сектор, так мы закроем транзит", — посетовал Матисс, отметив, что это было бы очень неправильно.
Ранее Матисс уже выступал за развитие диалога с Москвой и заявлял, что антироссийская политика негативным образом отразилась на экономике страны. По его словам, "отношения с Россией — это вопрос не только политической риторики, это вопрос экономической выгоды".
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Теги:
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