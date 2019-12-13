Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что существует три варианта разрешения конфликта на юго-востоке Украины.
Об этом Климкин рассказал в статье для издания «Европейская правда».
По его словам, первый вариант — компромисс с Россией приведёт Украину к распаду.
Он добавил, что третий вариант это «борьба до победы». По мнению экс-главы МИД, этот вариант не имеет большой поддержки в народе.
17 ноября Климкин заявил, что разведение сил в Донбассе является успехом российского президента Владимира Путина.