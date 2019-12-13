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Криминал

Климкин назвал варианты разрешения конфликта в Донбассе 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что существует три варианта разрешения конфликта на юго-востоке Украины.
Об этом Климкин рассказал в статье для издания «Европейская правда».
По его словам, первый вариант — компромисс с Россией приведёт Украину к распаду.
Второй вариант — замораживание конфликта будет означать, что Киев не будет принят в ЕС и НАТО.
Он добавил, что третий вариант это «борьба до победы». По мнению экс-главы МИД, этот вариант не имеет большой поддержки в народе.
17 ноября Климкин заявил, что разведение сил в Донбассе является успехом российского президента Владимира Путина.
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Теги:
В мире , Видео , Павел Климкин , Владимир Путин , МИД , ЕС , НАТО
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