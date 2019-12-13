Климкин назвал варианты разрешения конфликта в Донбассе

Об этом Климкин рассказал в статье для издания «Европейская правда».

По его словам, первый вариант — компромисс с Россией приведёт Украину к распаду.

НАТО. Второй вариант — замораживание конфликта будет означать, что Киев не будет принят в ЕС

Он добавил, что третий вариант это «борьба до победы». По мнению экс-главы МИД, этот вариант не имеет большой поддержки в народе.