Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы

Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что военная прокуратура обнаружила в доме, где жил аль-Башир, €6 млн, $351 тыс., а также пять миллиардов суданских фунтов (около $105 млн).

В связи с этим бывшему президенту предъявили обвинение в незаконном хранении иностранной валюты и коррупции.

11 апреля армия Судана заявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от власти.

После этого военные договорились с оппозицией о переходном периоде в Судане сроком на три года.