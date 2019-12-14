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Общество

Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы 

RT на русском + ещё 14 2 часа назад
Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы
Фото: Reuters
Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что военная прокуратура обнаружила в доме, где жил аль-Башир, €6 млн, $351 тыс., а также пять миллиардов суданских фунтов (около $105 млн).
В связи с этим бывшему президенту предъявили обвинение в незаконном хранении иностранной валюты и коррупции.
11 апреля армия Судана заявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от власти.
После этого военные договорились с оппозицией о переходном периоде в Судане сроком на три года.
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Теги:
В мире , Омар аль-Башир , Судан
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