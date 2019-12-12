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Политика

Украинская киберполиция задержала продававших военную тайну в Россию хакеров 

Lenta.ru 52 минуты назад
На Украине задержали работавших на Россию хакеров
Фото: РИА Новости
Сотрудники киберполиции Ивано-Франковской области совместно с оперативниками Службы безопасности Украины раскрыли преступную группу, продававшую секретную военную информацию клиентам, в том числе из России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
По информации Киберполиции, соответствующие базы данных с информацией, составляющей военную тайну, злоумышленники покупали в даркнете. Для продажи ее заинтересованным лицам преступники создали соответствующий сайт, зарегистрированный за рубежом, заявили в ведомстве.
Сейчас правоохранительные органы выясняют, каким образом секретная информация попала в открытый доступ. В частности, она касалась экспорта и импорта товаров на Украину, в том числе закупки и перемещения военной техники. Клиентская база хакеров насчитывала около полусотни человек, среди которых были жители России. Стоимость услуг зависела от объема продаваемых данных.
В киберполиции отметили, что при проведении обысков у подозреваемых была изъята техника, на которой размещались базы информации. Также были изъяты банковские карточки, с помощью которых хакеры обналичивали средства, полученные от сделок.
По данному факту украинские правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 361 («Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей») и ч. 2 статьи 361-2 («Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом») Уголовного кодекса Украины.
В конце октября сотрудники Киберполиции задержали в одной из гостиниц Киева 32-летнего хакера, скрывавшегося на Украине от правоохранительных органов Соединенных Штатов. Он подозревается в хищении шести миллионов долларов США со счетов финансовых учреждений.
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Теги:
В мире , Происшествия , СБУ , МВД
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