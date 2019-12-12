На Украине задержали работавших на Россию хакеров

Украинская киберполиция задержала продававших военную тайну в Россию хакеров

Сотрудники киберполиции Ивано-Франковской области совместно с оперативниками Службы безопасности Украины раскрыли преступную группу, продававшую секретную военную информацию клиентам, в том числе из России . Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По информации Киберполиции, соответствующие базы данных с информацией, составляющей военную тайну, злоумышленники покупали в даркнете. Для продажи ее заинтересованным лицам преступники создали соответствующий сайт, зарегистрированный за рубежом, заявили в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, каким образом секретная информация попала в открытый доступ. В частности, она касалась экспорта и импорта товаров на Украину, в том числе закупки и перемещения военной техники. Клиентская база хакеров насчитывала около полусотни человек, среди которых были жители России. Стоимость услуг зависела от объема продаваемых данных.

В киберполиции отметили, что при проведении обысков у подозреваемых была изъята техника, на которой размещались базы информации. Также были изъяты банковские карточки, с помощью которых хакеры обналичивали средства, полученные от сделок.

По данному факту украинские правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 361 («Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей») и ч. 2 статьи 361-2 («Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом») Уголовного кодекса Украины.

В конце октября сотрудники Киберполиции задержали в одной из гостиниц Киева 32-летнего хакера, скрывавшегося на Украине от правоохранительных органов Соединенных Штатов. Он подозревается в хищении шести миллионов долларов США со счетов финансовых учреждений.