Германия отреагировала на высылку своих дипломатов из России

Германский МИД посчитал, что ответные меры России по высылке дипломатов неоправданны. Об этом сообщает ТАСС.

Берлин отреагировал на сегодняшнее заявление Москвы , посчитав высылку двух немецких дипломатов «неверным сигналом».

«Федеральное правительство с сожалением принимает к сведению решение российского правительства объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в Москве. Оно посылает неверный сигнал и является неоправданным», — заявили в МИД ФРГ.

Ранее в России сообщили о высылке двух немецких дипломатов. Это стало зеркальным ответом Берлину: 4 декабря в МИД Германии сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из столицы. Дипломаты объявлены персонами нон грата.