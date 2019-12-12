Германия обвинила Россию в неверном сигнале

МИД Германии назвал ответную высылку немецких дипломатов из России лишенной оснований. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению решение российских властей объявить двух сотрудников немецкого посольства в Москве персона нон грата. Это дает неверный сигнал и лишено оснований», — говорится в сообщении МИД ФРГ.

Власти Германии также заявили, что оставляют за собой право на ответные меры в связи с шагом Москвы.

Ранее в четверг МИД России объявил двух дипломатов из Германии персонами нон грата в ответ на аналогичную меру Берлина на фоне дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили

Хангошвили был убит киллером в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве задержан гражданин России. По мнению германской стороны, российские власти не оказывают достаточного содействия в расследовании этого преступления. В свою очередь, в Москве заявляют о причастности Хангошвили к убийствам и терактам, включая взрывы в московском метро.