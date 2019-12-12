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Германия обвинила Россию в неверном сигнале 

Рамблер 20 минут назад
МИД Германии назвал ответную высылку немецких дипломатов из России лишенной оснований. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению решение российских властей объявить двух сотрудников немецкого посольства в Москве персона нон грата. Это дает неверный сигнал и лишено оснований», — говорится в сообщении МИД ФРГ.
Власти Германии также заявили, что оставляют за собой право на ответные меры в связи с шагом Москвы.
Ранее в четверг МИД России объявил двух дипломатов из Германии персонами нон грата в ответ на аналогичную меру Берлина на фоне дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Хангошвили был убит киллером в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве задержан гражданин России. По мнению германской стороны, российские власти не оказывают достаточного содействия в расследовании этого преступления. В свою очередь, в Москве заявляют о причастности Хангошвили к убийствам и терактам, включая взрывы в московском метро.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Видео , Зелимхан Хангошвили , МИД , Германия , Москва
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