Трампа возмутила «нелепая» победа Греты Тунберг

Американский лидер призвал 16-летнюю экоактивистку поработать над проблемой управления гневом и сходить с другом на хороший старый фильм.

«Так нелепо. Грета должна работать над своей проблемой управления гневом, может быть, ей стоит посмотреть с другом старое доброе кино. Расслабься, Грета, расслябься!», — написал Трамп в Twitter, комментируя информацию о признании ее человеком года.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Тунберг уже отреагировала на слова Трампа, изменив описание профиля в Twitter. Там она написала, что является подростком, работающим над проблемой управления гневом.

«В настоящее время расслабляюсь и смотрю старое доброе кино с другом», — добавила она.