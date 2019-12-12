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Политика

Трампа возмутила «нелепая» победа Греты Тунберг 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Президент США Дональд Трамп назвал признание Греты Тунберг человеком года по версии журнала Time «нелепым».
Американский лидер призвал 16-летнюю экоактивистку поработать над проблемой управления гневом и сходить с другом на хороший старый фильм.
«Так нелепо. Грета должна работать над своей проблемой управления гневом, может быть, ей стоит посмотреть с другом старое доброе кино. Расслабься, Грета, расслябься!», — написал Трамп в Twitter, комментируя информацию о признании ее человеком года.
Тунберг уже отреагировала на слова Трампа, изменив описание профиля в Twitter. Там она написала, что является подростком, работающим над проблемой управления гневом.
«В настоящее время расслабляюсь и смотрю старое доброе кино с другом», — добавила она.
Ранее Тунберг меняла описание профиля в Twitter, когда Дональд Трамп назвал ее «счастливой девочкой со светлым будущим», и когда президент России Владимир Путин назвал ее «доброй, но плохо информированной девочкой».
Комментарии 15 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Грета Тунберг , Дональд Трамп , Владимир Путин , Журнал Time , США
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