Зеленский назвал пять условий для «будущего» Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назвал пять составляющих «формулы будущего» Украины , среди которых — установление мира, создание эффективных институтов и инвестиции.

«Формула будущего для Украины состоит из пяти составляющих. И первая из них — конечно, мир.. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей», — написал Зеленский в статье «Вперед и вверх» для журнала «Новое время».

Еще одним важным пунктом в «формуле будущего» президент назвал «эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех». В этот пункт также включены победа над коррупцией и справедливые суды.

Также глава государства отметил необходимость создания «качественно иной инфраструктуры».

«И это не только дороги, хотя дороги — в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная», — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, он отметил важность создания «не декларативного, а реального народовластия» и устранение «непроходимых и ненужных барьеров» для бизнеса.