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Зеленский назвал пять условий для «будущего» Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Зеленский назвал пять условий для «будущего» Украины
Фото: Reuters
Украинский президент Владимир Зеленский назвал пять составляющих «формулы будущего» Украины, среди которых — установление мира, создание эффективных институтов и инвестиции.
«Формула будущего для Украины состоит из пяти составляющих. И первая из них — конечно, мир.. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей», — написал Зеленский в статье «Вперед и вверх» для журнала «Новое время».
Еще одним важным пунктом в «формуле будущего» президент назвал «эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех». В этот пункт также включены победа над коррупцией и справедливые суды.
Также глава государства отметил необходимость создания «качественно иной инфраструктуры».
«И это не только дороги, хотя дороги — в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная», — подчеркнул Зеленский.
Кроме этого, он отметил важность создания «не декларативного, а реального народовластия» и устранение «непроходимых и ненужных барьеров» для бизнеса.
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Комментарии 2 
Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , The New Times
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