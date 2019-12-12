Порошенко воспользовался фразой Зеленского про лоха

Порошенко отреагировал на обвинение в госизмене фразой Зеленского про лоха

В ходе своего выступления экс-президент решил процитировать нынешнего главу государства Владимира Зеленского , использовав его известную фразу про лоха, сказанную им в разговоре с националистами в Донбассе. Тем не менее, Порошенко не произнес слово «лох».

«Фигуранты кассетного скандала-2 сфабриковали еще одно дело — за якобы государственную измену при подписании минских соглашений. Мне 54 года. И я… Вы понимаете в целом, откуда пошла команда на возбуждение этого уголовного дела», — сказал экс-президент.

10 декабря Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство в отношении Порошенко по факту возможного совершения им государственной измены при подписании минских соглашений. Экс-президент обвиняется в том, что последствием переговоров с его участием стала «фактическая легализация руководителей оккупированных территорий (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — прим. „Ленты.ру“)».

26 октября Зеленский прибыл в поселок Золотое в Донбассе, где должен был состояться отвод украинских войск. Однако разговор с добровольцами не сложился. Президент упрекнул одного из ветеранов в неподобающем отношении. По словам Зеленского, его сочли «лохом и лопухом», внимание которого хотят перевести с темы разведения войск. «Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ж не лох какой-то», — сказал украинский лидер.