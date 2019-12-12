Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Большой театр обвинили в расизме из-за грима
Большой театр обвинили в расизме из-за грима
Общество
Дело МН-17: Россия ответила Нидерландам
Дело МН-17: Россия ответила Нидерландам
В мире
Похороны Лужкова в закрытом гробу объяснили
Похороны Лужкова в закрытом гробу объяснили
Общество
Названа самая влиятельная женщина года
Названа самая влиятельная женщина года
В мире

Порошенко отреагировал на обвинение в госизмене фразой Зеленского про лоха 

Lenta.ru 1 час назад
Порошенко воспользовался фразой Зеленского про лоха
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады отреагировал на обвинения в возможном совершении им государственной измены при подписании минских соглашений. Об этом сообщает «Украинская правда».
В ходе своего выступления экс-президент решил процитировать нынешнего главу государства Владимира Зеленского, использовав его известную фразу про лоха, сказанную им в разговоре с националистами в Донбассе. Тем не менее, Порошенко не произнес слово «лох».
«Фигуранты кассетного скандала-2 сфабриковали еще одно дело — за якобы государственную измену при подписании минских соглашений. Мне 54 года. И я… Вы понимаете в целом, откуда пошла команда на возбуждение этого уголовного дела», — сказал экс-президент.
10 декабря Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство в отношении Порошенко по факту возможного совершения им государственной измены при подписании минских соглашений. Экс-президент обвиняется в том, что последствием переговоров с его участием стала «фактическая легализация руководителей оккупированных территорий (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — прим. „Ленты.ру“)».
26 октября Зеленский прибыл в поселок Золотое в Донбассе, где должен был состояться отвод украинских войск. Однако разговор с добровольцами не сложился. Президент упрекнул одного из ветеранов в неподобающем отношении. По словам Зеленского, его сочли «лохом и лопухом», внимание которого хотят перевести с темы разведения войск. «Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ж не лох какой-то», — сказал украинский лидер.
Видео дня. Жительницу Екатеринбурга заочно похоронили
Последние новости
Названа самая влиятельная женщина года Названа самая влиятельная женщина года Стало известно о «борьбе за живучесть» крейсера «Адмирал Кузнецов» Стало известно о «борьбе за живучесть» крейсера «Адмирал Кузнецов» Минимальные зарплаты россиян повысили на 850 рублей Минимальные зарплаты россиян повысили на 850 рублей
Комментарии 
Теги:
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Большой театр обвинили в расизме из-за грима
Большой театр обвинили в расизме из-за грима 2
Дело МН-17: Россия ответила Нидерландам
Дело МН-17: Россия ответила Нидерландам 32
Похороны Лужкова в закрытом гробу объяснили
Похороны Лужкова в закрытом гробу объяснили 3
Названа самая влиятельная женщина года
Названа самая влиятельная женщина года 2
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина 193
Видео
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
01:22
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
Армия
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
00:05
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Происшествия
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
01:13
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
Политика
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
00:56
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
Армия
Россияне празднуют День Конституции
00:46
Россияне празднуют День Конституции
Общество
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение