Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Политика
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии
Политика
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Общество
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года
Общество

Парламент Украины продлил на год закон об особом статусе Донбасса 

ТАСС 1 час назад
Украина продлила закон об особом статусе Донбасса
Фото: ТАСС
Верховная рада пролонгировала до конца 2020 года закон "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". За соответствующее решение проголосовали 320 депутатов украинского парламента из 226 необходимых.
"В статье закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020", — сказано в тексте принятого документа. Это означает, что действие закона об особом статусе продлевается на год — до конца 2020 года. Иных поправок в закон не внесено. Документ вступит в силу со дня его опубликования.
Фракция "Слуга народа" в четверг, комментируя необходимость пролонгации закона, заявила, что "его принятие означает приверженность мирному пути решения проблемы Донбасса, которую уже продемонстрировал президент Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четверки".
Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует с 18 октября 2014 года, ранее он уже неоднократно продлевался, и, согласно предыдущей редакции, его действие должно было закончиться 31 декабря 2019 года. Документ предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса демократических выборов и вывода войск. Согласно минским соглашениям, на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном законе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло. Принятый Верховной радой закон об особом статусе по сути оказался заморожен, поскольку в него были внесены поправки, противоречащие минским соглашениям.
Зеленский на брифинге по итогам нормандского саммита в Париже заявил, что закон об особом статусе будет продлен на один год. В коммюнике по итогам саммита говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для региона.
В 2020 году, согласно сделанному накануне заявлению главой пропрезидентской партии "Слуга народа" Александром Корниенко, депутаты Рады планируют разработать и принять новый закон об особом статусе Донбасса, на что может уйти около года. Корниенко заверил, что новый закон "будет согласован со всеми сторонами", однако не уточнил, с какими именно.
Видео дня. Жительницу Екатеринбурга заочно похоронили
ТАСС: последние новости
Парламент Казахстана ратифицировал протокол об изменениях в договор аренды Байконура с РФ Парламент Казахстана ратифицировал протокол об изменениях в договор аренды Байконура с РФ Комитет Сената США одобрил санкции против Турции из-за операции в Сирии и С-400 Комитет Сената США одобрил санкции против Турции из-за операции в Сирии и С-400 В ДНР настаивают на публикации Киевом точного текста парижского коммюнике на всех языках В ДНР настаивают на публикации Киевом точного текста парижского коммюнике на всех языках
Комментарии 
Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина 120
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии 225
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян 270
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года 52
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение 214
Видео
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
01:22
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
Армия
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
00:05
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Происшествия
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
01:13
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
Политика
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
00:56
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
Армия
Россияне празднуют День Конституции
00:46
Россияне празднуют День Конституции
Общество
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение