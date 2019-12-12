Украина продлила закон об особом статусе Донбасса

Парламент Украины продлил на год закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада пролонгировала до конца 2020 года закон "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". За соответствующее решение проголосовали 320 депутатов украинского парламента из 226 необходимых.

"В статье закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020", — сказано в тексте принятого документа. Это означает, что действие закона об особом статусе продлевается на год — до конца 2020 года. Иных поправок в закон не внесено. Документ вступит в силу со дня его опубликования.

Фракция "Слуга народа" в четверг, комментируя необходимость пролонгации закона, заявила, что "его принятие означает приверженность мирному пути решения проблемы Донбасса, которую уже продемонстрировал президент Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четверки".

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует с 18 октября 2014 года, ранее он уже неоднократно продлевался, и, согласно предыдущей редакции, его действие должно было закончиться 31 декабря 2019 года. Документ предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса демократических выборов и вывода войск. Согласно минским соглашениям, на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном законе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло. Принятый Верховной радой закон об особом статусе по сути оказался заморожен, поскольку в него были внесены поправки, противоречащие минским соглашениям.

Зеленский на брифинге по итогам нормандского саммита в Париже заявил, что закон об особом статусе будет продлен на один год. В коммюнике по итогам саммита говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для региона.

В 2020 году, согласно сделанному накануне заявлению главой пропрезидентской партии "Слуга народа" Александром Корниенко, депутаты Рады планируют разработать и принять новый закон об особом статусе Донбасса, на что может уйти около года. Корниенко заверил, что новый закон "будет согласован со всеми сторонами", однако не уточнил, с какими именно.