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На Украине рассказали о возможных переговорах Трампа и Зеленского 

Lenta.ru + ещё 3 48 минут назад
На Украине рассказали о переговорах Трампа и Зеленского
Фото: РИА Новости
На Украине рассказали о возможных переговорах американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, пишет ТАСС.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что стороны продолжают обсуждать организацию встречи лидеров двух государств. Он добавил, что глава Белого дома пригласил Зеленского в Вашингтон «сразу после выборов» на Украине.
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По словам Кулебы, у украинского лидера запланирована серия встреч в столице с американскими должностными лицами высокого ранга, в том числе из Госдепартамента и Совета национальной безопасности при Белом доме.
В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.
Первая встреча Трампа и Зеленского состоялась 25 сентября в Нью-Йорке на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе открытой части переговоров стороны затронули тему Крыма. После упоминания Зеленским о полуострове президент США напомнил, что Киев потерял над ним суверенитет во время президентства его предшественника Барака Обамы. Он отметил, что тогда с ситуацией «очень плохо разобрались».
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Теги:
В мире , Украина , Барак Обама , Джозеф Байден , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Госдеп США , ИТАР-ТАСС
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