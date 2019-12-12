Украина изменила стратегию переговоров с Россией 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила изменения в подходе Украины к переговорам. Об этом она сообщила в ходе обсуждения итогов парижского саммита «нормандской четверки».
«Начали оперировать некими все-таки правовыми терминами, идти так или иначе в русле сочетания интересов различных сегментов общества», — сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Она подчеркнула, что изменилась не только тональность, но и подход Украины к переговорам и «только слепой не заметит изменений».
По словам Марии Захаровой, итоги саммита обсуждались во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон. Она отметила высокий интерес американцев к этой теме.
Саммит в «нормандском формате» прошел 9 декабря с целью урегулирования ситуации на востоке Украины. В нем участвовали лидеры России, Украины, Франции и Германии. Во время переговоров президент России Владимир Путин отметил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины, передает «Национальная служба новостей». Следующий «нормандский саммит» должен пройти в марте.