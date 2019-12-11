Косово разозлил нобелевский лауреат

Непризнанное Косово объявило нобелевского лауреата Хандке персоной нон грата

Экс-глава МИД непризнанного Косова Беджет Пацоли, исполняющий обязанности министра до формирования нового правительства, объявил нобелевского лауреата по литературе Петера Хандке персоной нон грата.

"Сегодня я решил провозгласить Хандке нежеланным гостем в Косове. Он персона нон грата с сегодняшнего дня", — написал Пацоли в среду в Facebook. Он обвинил писателя в "отрицании и поддержке преступления", что, по его мнению, то же, что и совершение преступления.

Ранее депутаты боснийского Сараева также провозгласили Хандке нежеланным гостем в столице Боснии и Герцеговины . Тем временем сербы из Боснии и Герцеговины приветствовали награждение писателя Нобелевской премией и пригласили его в скором времени посетить Баня-Луку. Приглашение лично озвучил в среду мэр Баня-Луки Игор Радойчич.

Решение Нобелевского комитета присудить премию Хандке вызвало в ряде стран акции протеста, организованные албанцами и боснийскими мусульманами. Выдержки из его эссе "Зимняя поездка на реки Дунай, Сава, Морава и Дрина, или Справедливость для Сербии", написанного в 1996 году, его противники использовали в качестве главного аргумента в том, что писатель отрицает геноцид боснийцев.

В итоге церемонию награждения решили бойкотировать Турция, Албания, Северная Македония и Хорватия. В Боснии и Герцеговине не пришли к единому мнению по данному вопросу, однако из канцелярии одного из трех членов президиума страны — Желько Комшича, занимающего в настоящий момент кресло председателя этого коллективного органа управления, был направлен запрет посещать предстоящую церемонию послу страны в Швеции. К группе бойкотирующих присоединилось также непризнанное Косово.

В то же время решение наградить Хандке было с большим энтузиазмом воспринято в Сербии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). Хандке лично поздравили первые лица республик. В поддержку писателя выступили многочисленные деятели культуры, в том числе режиссер Эмир Кустурица

Трагедия в Сребренице

В 1992 году Сребреницу заняли боснийские мусульмане, которые, по некоторым данным, уничтожили здесь до 1995 года несколько тысяч сербов из числа мирного населения.