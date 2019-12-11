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Непризнанное Косово объявило нобелевского лауреата Хандке персоной нон грата 

ТАСС 1 час назад
Косово разозлил нобелевский лауреат
Фото: РИА Новости
Экс-глава МИД непризнанного Косова Беджет Пацоли, исполняющий обязанности министра до формирования нового правительства, объявил нобелевского лауреата по литературе Петера Хандке персоной нон грата.
"Сегодня я решил провозгласить Хандке нежеланным гостем в Косове. Он персона нон грата с сегодняшнего дня", — написал Пацоли в среду в Facebook. Он обвинил писателя в "отрицании и поддержке преступления", что, по его мнению, то же, что и совершение преступления.
Ранее депутаты боснийского Сараева также провозгласили Хандке нежеланным гостем в столице Боснии и Герцеговины. Тем временем сербы из Боснии и Герцеговины приветствовали награждение писателя Нобелевской премией и пригласили его в скором времени посетить Баня-Луку. Приглашение лично озвучил в среду мэр Баня-Луки Игор Радойчич.
Решение Нобелевского комитета присудить премию Хандке вызвало в ряде стран акции протеста, организованные албанцами и боснийскими мусульманами. Выдержки из его эссе "Зимняя поездка на реки Дунай, Сава, Морава и Дрина, или Справедливость для Сербии", написанного в 1996 году, его противники использовали в качестве главного аргумента в том, что писатель отрицает геноцид боснийцев.
В итоге церемонию награждения решили бойкотировать Турция, Албания, Северная Македония и Хорватия. В Боснии и Герцеговине не пришли к единому мнению по данному вопросу, однако из канцелярии одного из трех членов президиума страны — Желько Комшича, занимающего в настоящий момент кресло председателя этого коллективного органа управления, был направлен запрет посещать предстоящую церемонию послу страны в Швеции. К группе бойкотирующих присоединилось также непризнанное Косово.
В то же время решение наградить Хандке было с большим энтузиазмом воспринято в Сербии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). Хандке лично поздравили первые лица республик. В поддержку писателя выступили многочисленные деятели культуры, в том числе режиссер Эмир Кустурица.

Трагедия в Сребренице

В 1992 году Сребреницу заняли боснийские мусульмане, которые, по некоторым данным, уничтожили здесь до 1995 года несколько тысяч сербов из числа мирного населения.
Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ) охарактеризовал события в Сребренице как геноцид и обвинил в причастности к ним порядка 20 человек, главным образом сербов. Большинство из них было приговорено к длительным срокам заключения. В феврале 2007 года убийства в Сребренице были признаны геноцидом Международным судом ООН. Россия, неоднократно критиковавшая МТБЮ за политическую пристрастность, в июле 2015 года наложила вето на резолюцию СБ ООН, содержащую осуждение "преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице".
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Теги:
В мире , Петер Хандке , Эмир Кустурица , МИД , Совбез ООН , ООН , Нобелевский комитет , Босния и Герцеговина , Сараево
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