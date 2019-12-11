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Турция поплатилась за С-400 

Рамблер 12 минут назад
Комитет Сената Конгресса по иностранным делам одобрил пакет санкций против Турции из-за военной операции на северо-востоке Сирии и покупки российских систем ПВО С-400. Об этом сообщает ТАСС.
Документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.
Санкции коснутся лиц, причастных к военной операции против курдов на северо-востоке Сирии, в частности, министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, начальника Генштаба ВС генерала Яшара Гюлера, министра финансов и казначейства Берата Албайрака и других должностных лиц Турции, а также иностранных граждан, ответственных за поставки Турции военного оборудования, которое могло быть использовано в ходе операции в Сирии.
Планируется ввести санкции в отношении крупнейшего турецкого государственного банка Halkbank за «содействие значительным сделкам с участием турецких вооруженных сил или оборонной промышленности Турции, причастных к вторжению».
Документ также запрещает США предоставлять Турции товары, услуги и технологии оборонного назначения, которые могут быть использованы в операции в Сирии.
Комитет Сената Конгресса обязывает применить к Анкаре санкции, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), за покупку у России зенитных комплексов С-400.
Комментарии 329 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , Видео , США , Хулуси Акар , Генштаб , Сирия , Турция
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