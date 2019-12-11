США расширили санкции в отношении Ирана

США расширили санкции по Ирану и добавили в список авиакомпанию Mahan Air, а также десятки ее самолетов, говорится на сайте минфина США

Кроме того, США добавили одного гражданина Ирана, пять компаний из Ирана, КНР ОАЭ , а также два судна в список санкций по Ирану.

Кроме того, авиакомпания Mahan Air, которая уже была под санкциями по подозрению в "поддержке терроризма", попала в новый список за "конкретную роль в распространении оружия массового поражения".

"Иранский режим использует авиационную и шипинговую индустрию для поддержки региональных террористических сетей и боевиков оружием, напрямую делая вклад в разрушительный гуманитарный кризис в Сирии и Йемене", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Внесенный в список санкций иранский гражданин Абдолхосейн Хедри, по его словам, участвовал в поставках для Корпуса стражей исламской революции, тем же занимались подконтрольные Хедри компании.

В списке санкций оказались три агента Mahan Air на Ближнем Востоке и в Азии.

Собственность внесенных в список санкций компаний в юрисдикции США будет заблокирована, а гражданам США будет запрещено иметь с ними дело.