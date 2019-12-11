Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
В мире
Казахстан отберет у России Байконур
Казахстан отберет у России Байконур
В мире
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
В мире
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Общество

США расширили санкции в отношении Ирана 

РИА Новости + ещё 14 17 часов назад
США расширили санкции в отношении Ирана
Фото: AFP 2019 / Mladen Antonov
США расширили санкции по Ирану и добавили в список авиакомпанию Mahan Air, а также десятки ее самолетов, говорится на сайте минфина США.
Кроме того, США добавили одного гражданина Ирана, пять компаний из Ирана, КНР и ОАЭ, а также два судна в список санкций по Ирану.
Кроме того, авиакомпания Mahan Air, которая уже была под санкциями по подозрению в "поддержке терроризма", попала в новый список за "конкретную роль в распространении оружия массового поражения".
"Иранский режим использует авиационную и шипинговую индустрию для поддержки региональных террористических сетей и боевиков оружием, напрямую делая вклад в разрушительный гуманитарный кризис в Сирии и Йемене", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Внесенный в список санкций иранский гражданин Абдолхосейн Хедри, по его словам, участвовал в поставках для Корпуса стражей исламской революции, тем же занимались подконтрольные Хедри компании.
В списке санкций оказались три агента Mahan Air на Ближнем Востоке и в Азии.
Собственность внесенных в список санкций компаний в юрисдикции США будет заблокирована, а гражданам США будет запрещено иметь с ними дело.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Последние новости
Названа причина смерти Лужкова Названа причина смерти Лужкова Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже
Комментарии 4 
Теги:
В мире , санкции Иран , Санкции США , Иран и США , Стивен Мнучин , Казначейство США , Иран , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение 201
Казахстан отберет у России Байконур
Казахстан отберет у России Байконур 88
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
Украина изменила стратегию переговоров с Россией 53
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Новый год: траты россиян побьют рекорды 12
«Крымчане призвали лидеров ЕС одуматься»
«Крымчане призвали лидеров ЕС одуматься» 103
Видео
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
00:34
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
Общество
Турция поплатилась за С-400
01:29
Турция поплатилась за С-400
В мире Армия
Путина разозлила резолюция Европарламента
01:42
Путина разозлила резолюция Европарламента
Политика
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
00:41
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
В мире Европа
Из российского детсада украли новогоднюю ель
00:47
Из российского детсада украли новогоднюю ель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение