Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».

Оппозиция требовала от руководства Украины исправить допущенные при публикации документа несоответствия версий на английском и украинском языках.

В англоязычном варианте присутствовала формулировка: «Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления — особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как указано в "Комплексе мер по выполнению минских соглашений от 2015 года", — для обеспечения его действия на постоянной основе». Однако при переводе на украинский язык строчка о «всех правовых аспектах особого статуса» была заменена на «все правовые аспекты Закона об особом статусе». После внесения Киевом правок, версия документа на украинском языке стала соответствовать англоязычной версии.

Искажение перевода документа раскритиковал глава ДНР Денис Пушилин , который отметил, что сужение понятия особого статуса до одного закона недопустимо. Он также пригрозил, что обмен пленными, перемирие в Донбассе с начала 2020 года и другие решения «нормандской четверки» не будут реализованы до внесения исправлений в документ.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.