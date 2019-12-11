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Грета Тунберг «переплюнула» Трампа 

Рамблер + ещё 6 42 минуты назад
Журнал Time объявил 16-летнюю экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг человеком года. Об этом сообщается на сайте издания.
Издание обосновало свой выбор необычайной популярностью Тунберг и важностью ее идей.
Грета Тунберг начала глобальное движение за экологию в 2018 году, пропуская школу. Она проводила дни, сидя перед зданием шведского парламента с табличкой «Школьная забастовка за климат». В 2019 году 16-летняя школьница выступила перед главами государств в ООН, встретилась с папой римским, президентом США и вдохновила 4 млн человек присоединиться к глобальной забастовке 20 сентября 2019 года, устроив крупнейшую экологическую акцию в истории. Лексикографы из словаря Коллинза назвали придуманное Тунберг словосочетание «климатическая забастовка» словом года.
«Мы не можем просто продолжать жить, как будто завтрашнего дня не существует, потому что он существует», — приводит издание цитату активистки.
Несколько дней назад Time опубликовало шорт-лист премии. Туда вошли президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, глава Facebook Марк Цукерберг, а также участники акций протеста в Гонконге.
Комментарии 52 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Видео , Си Цзиньпин , Грета Тунберг , Марк Цукерберг , Дональд Трамп , ООН , Журнал Time , Швеция
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