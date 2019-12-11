Ярош назвал сроки уничтожения Украины

Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош назвал сроки уничтожения Украины . Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Ссылаясь на «информацию из различных источников», националист утверждает, что в Кремле существует план по ликвидации украинской государственности до 2024 года. Инструментом реализации этого плана он называет минские соглашения, выполнение которых он считает «предательством национальных интересов Украины».

Чтобы противостоять «плану Кремля», Ярош предлагает перестать рассчитывать «на гнилую плесень Европ», сосредоточившись на развитии украинской армии и экономики страны. Также он считает необходимым «нейтрализацию коллаборационных промосковских сил в тылу» и активизацию боевых действий в Донбассе с целью нанести противнику максимальные потери и навязать мир на украинских условиях.

Ранее с призывом к расторжению минских соглашений выступала политической партии «Голос», которую возглавляет Святослав Вакарчук . В политической силе считают, что соблюдение соглашений несет «риск потери независимости и суверенитета страны».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Конфликт пытаются урегулировать с помощью согласованных Украиной, Россией, Францией и Германией минских соглашений. Подписанный Киевом документ требует от украинских властей принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц изменения конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей, их право на языковое самоопределение и восстановление социально-экономических связей с неподконтрольными Киеву территориями.