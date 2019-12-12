Сломала систему: хозяйка купила нарисованную елку и озадачила кота

В декабре в домах по всему миру устанавливают празднично украшенные елки. Однако некоторым новогодняя атрибутика приносит не только радость, но и головную боль. Например, родители маленьких детей и хозяева домашних животных каждый год придумывают невероятные способы, как уберечь дерево от малышей и питомцев.

Австралийка Микаэла О’Нейл из числа последних, в ее доме живет не в меру бойкая кошка по кличке Пеппер, которая только и мечтает о том, чтобы забрать на разноцветной шуршащее дерево. Но несколько лет назад девушке пришла в голову гениальная идея — поставить дома нарисованную елку! Микаэла распечатала фотографию нарядной елки на холсте и повесила на стену. Кот пришел в такое недоумение, что его реакцию стоило запечатлеть на видео.

Изобретательная австралийка рассказала изданию The Dodo, что фокус с нарисованной елкой она проворачивает не первый год. Однако кот Пеппер каждый раз удивляется, почему игрушки с елки не падают, даже если на дерево прыгать со всего маху.

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