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Сломала систему: хозяйка купила нарисованную елку и озадачила кота 

Teleprogramma.pro + ещё 2 48 минут назад
В декабре в домах по всему миру устанавливают празднично украшенные елки. Однако некоторым новогодняя атрибутика приносит не только радость, но и головную боль. Например, родители маленьких детей и хозяева домашних животных каждый год придумывают невероятные способы, как уберечь дерево от малышей и питомцев.
Австралийка Микаэла О’Нейл из числа последних, в ее доме живет не в меру бойкая кошка по кличке Пеппер, которая только и мечтает о том, чтобы забрать на разноцветной шуршащее дерево. Но несколько лет назад девушке пришла в голову гениальная идея — поставить дома нарисованную елку! Микаэла распечатала фотографию нарядной елки на холсте и повесила на стену. Кот пришел в такое недоумение, что его реакцию стоило запечатлеть на видео.
Изобретательная австралийка рассказала изданию The Dodo, что фокус с нарисованной елкой она проворачивает не первый год. Однако кот Пеппер каждый раз удивляется, почему игрушки с елки не падают, даже если на дерево прыгать со всего маху.
Недавно мы рассказывали о другом активном котике, который застрял головой в пакете из-под чипсов. Спасать его пришлось полицейским.
Также мы сообщали о кошке, которая сбежала из дома и была найдена лишь через 536 дней. Хозяева призвали владельцев потерявшихся животных не терять надежду.
А еще мы писали о говорящем коте, который научился мяукать что-то похожее на «Ну, привет» на английском языке. И покорил сердца тысяч пользователей по всему миру.
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Теги:
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