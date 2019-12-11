Донбасс выдвинул Украине ультиматум

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выдвинул властям Украины ультиматум. Его заявление публикует «Донецкое агентство новостей».

Пушилин указал, что обмен пленными, перемирие в Донбассе с начала 2020 года и другие решения «нормандской четверки» не будут реализованы, пока Киев не опубликует официальный текст коммюнике, принятого по итогам саммита в Париже. Глава ДНР особо подчеркнул, что текст должен быть опубликован в полном объеме без искажений и несогласованных вставок.

Свое требование Пушилин объяснил тем, что текст размещенного на сайте президента Украины документа был намерено искажен. В частности, указал он, формулировка «Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса (Донбасса)» была изменена на «все правовые аспекты Закона об особом статусе». Глава ДНР считает, что сужение понятия особого статуса до одного закона недопустимо. «Власти Киева дошли до крайней степени вранья», — возмутился он.

Ранее на искажение текста коммюнике обратили внимание в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Партия потребовала исправить текст перевода и наказать виновных в фальсификации.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.