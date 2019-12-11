Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России предотвращен теракт
В России предотвращен теракт
Происшествия
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Общество
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Криминал
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Политика

Донбасс выдвинул Украине ультиматум 

Lenta.ru + ещё 12 25 минут назад
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выдвинул властям Украины ультиматум. Его заявление публикует «Донецкое агентство новостей».
"Донбасс отторгается от Украины"
Пушилин указал, что обмен пленными, перемирие в Донбассе с начала 2020 года и другие решения «нормандской четверки» не будут реализованы, пока Киев не опубликует официальный текст коммюнике, принятого по итогам саммита в Париже. Глава ДНР особо подчеркнул, что текст должен быть опубликован в полном объеме без искажений и несогласованных вставок.
Свое требование Пушилин объяснил тем, что текст размещенного на сайте президента Украины документа был намерено искажен. В частности, указал он, формулировка «Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса (Донбасса)» была изменена на «все правовые аспекты Закона об особом статусе». Глава ДНР считает, что сужение понятия особого статуса до одного закона недопустимо. «Власти Киева дошли до крайней степени вранья», — возмутился он.
Ранее на искажение текста коммюнике обратили внимание в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Партия потребовала исправить текст перевода и наказать виновных в фальсификации.
Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.
Последние новости
Кремль прокомментировал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге» Кремль прокомментировал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге» Памфилова назвала повод для летних несанкционированных акций в Москве Памфилова назвала повод для летних несанкционированных акций в Москве Трамп оценил встречу с Лавровым Трамп оценил встречу с Лавровым
Комментарии 57 
Теги:
В мире , Видео , Денис Пушилин , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предотвращен теракт
В России предотвращен теракт 366
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Скончалась автор легендарной радиопередачи 16
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки 20
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео 205
России предсказали генеральное морское сражение
России предсказали генеральное морское сражение 170
Видео
Руки-Базуки накопил на квартиру в Москве
00:51
Руки-Базуки накопил на квартиру в Москве
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания готовившего теракт в Мурманске
00:11
Опубликовано видео задержания готовившего теракт в Мурманске
Происшествия
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
00:27
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
Происшествия
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
01:28
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
Происшествия
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
03:11
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Криминал Статьи
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение