«Мисс Львов» Наталья Болюх соврала о визите в Москву, была разоблачена и оправдалась тем, что восстанавливала там мир. Об этом сообщает украинское издание «Сегодня».
24-летняя Наталья Болюх, как сообщал «Рамблер», выиграла конкурс красоты «Мисс Львов» в 2018 году. На днях она посетила столицу России. В своем инстаграме девушка опубликовала несколько фотографий и видеозаписей оттуда, пометив их при этом геотегом #Амстердам.
Королева красоты заявляла, что празднует в Нидерландах день своего рождения, но была разоблачена. После этого она стала заявлять, что праздновала в Москве день рождения друга.
«Как у большинства украинцев, у меня есть друзья, которые живут в России, которые разделяют мои мысли и мое видение. Я ценю и берегу эту дружбу», — сообщила Болюх.
Она добавила, что она и ее русские друзья хотят мира между Россией и Украиной и верят в возможность вернуть его «в наши дома, объединившись по обе стороны границы».
«Как и все мы, я очень люблю свою страну, и моя позиция в отношении целостности одна: Украина едина и нераздельна от Крыма до Киева, от Львова до Донецка», — подчеркнула «Мисс Львов — 2018».