«Украина едина»: «Мисс Львов» затравили за поездку в Россию

«Мисс Львов» Наталья Болюх соврала о визите в Москву , была разоблачена и оправдалась тем, что восстанавливала там мир. Об этом сообщает украинское издание «Сегодня».

24-летняя Наталья Болюх, как сообщал «Рамблер», выиграла конкурс красоты «Мисс Львов» в 2018 году. На днях она посетила столицу России. В своем инстаграме девушка опубликовала несколько фотографий и видеозаписей оттуда, пометив их при этом геотегом #Амстердам.

Королева красоты заявляла, что празднует в Нидерландах день своего рождения, но была разоблачена. После этого она стала заявлять, что праздновала в Москве день рождения друга.

«Как у большинства украинцев, у меня есть друзья, которые живут в России, которые разделяют мои мысли и мое видение. Я ценю и берегу эту дружбу», — сообщила Болюх.

Она добавила, что она и ее русские друзья хотят мира между Россией и Украиной и верят в возможность вернуть его «в наши дома, объединившись по обе стороны границы».