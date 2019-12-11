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«Украина едина»: «Мисс Львов» затравили за поездку в Россию 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
«Мисс Львов» Наталья Болюх соврала о визите в Москву, была разоблачена и оправдалась тем, что восстанавливала там мир. Об этом сообщает украинское издание «Сегодня».
24-летняя Наталья Болюх, как сообщал «Рамблер», выиграла конкурс красоты «Мисс Львов» в 2018 году. На днях она посетила столицу России. В своем инстаграме девушка опубликовала несколько фотографий и видеозаписей оттуда, пометив их при этом геотегом #Амстердам.
Королева красоты заявляла, что празднует в Нидерландах день своего рождения, но была разоблачена. После этого она стала заявлять, что праздновала в Москве день рождения друга.
«Как у большинства украинцев, у меня есть друзья, которые живут в России, которые разделяют мои мысли и мое видение. Я ценю и берегу эту дружбу», — сообщила Болюх.
Она добавила, что она и ее русские друзья хотят мира между Россией и Украиной и верят в возможность вернуть его «в наши дома, объединившись по обе стороны границы».
«Как и все мы, я очень люблю свою страну, и моя позиция в отношении целостности одна: Украина едина и нераздельна от Крыма до Киева, от Львова до Донецка», — подчеркнула «Мисс Львов — 2018».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Москва
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