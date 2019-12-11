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«Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
«Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
Фото: Instagram
Обладательница титула "Мисс Львов — 2018" Наталья Болюх подверглась критике украинских СМИ из-за посещения Москвы, об этом сообщает издание segodnya.ua.
Как утверждает издание, Болюх отправилась в российскую столицу, чтобы отпраздновать свой день рождения. При этом СМИ она рассказала, что поехала в Амстердам, пишет segodnya.ua. Однако фотографии в Instagram девушки, которые впоследствии были удалены, свидетельствуют о том, что Болюх посетила именно Москву, говорится в материале.
После критики в СМИ Болюх разместила в своем Facebook пост, в котором объяснила поездку в Россию. "Я — украинка, коренная львовянка, обладательница титулов "Мисс Львов" и "Первая вице-мисс Украина Вселенная", чем очень горжусь. Я всегда делала все, чтобы быть достойной этих титулов", — написала девушка.
По словам Болюх, она поддерживает "целостность" Украины "от Крыма до Киева, от Львова до Донецка", а в России у нее есть друзья, которые "хотят мира для наших государств".
"Я ценю и берегу эту дружбу, поэтому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве. Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, общаясь по обе стороны границы", — заключила девушка.
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Комментарии 1 
Теги:
В мире , Амстердам , Москва
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