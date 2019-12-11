Жених изменил невесте со стриптизершами накануне свадьбы

Жених изменил невесте с шестью стриптизершами накануне свадьбы

Британка, профессионально разоблачающая неверных партнеров, поймала жениха клиентки на измене накануне свадьбы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Три года назад 36-летняя Тиффани Райт (Tiffany Wright) из города Чиппинг-Нортон, графство Оксфордшир, открыла компанию, которая помогает будущим молодоженам проверить их отношения на прочность. Нередко по просьбе невесты она организовывает для жениха мальчишник и тайно следит за его поведением.

По заказу клиентки, она проникла в стрипклуб в центре Лондона, где жених праздновал последний день его холостой жизни.

Райт незаметно наблюдала, как жених забирался на сцену к стриптизершам во время их выступления. Затем он пригласил шесть танцовщиц в приватную комнату и занялся с ними сексом. Интимные подробности она узнала от его приятелей, которые громко обсуждали происходящее.

«На следующий день я рассказала обо всем невесте, — подчеркнула британка. — Она отменила свадьбу».

В июне сообщалось, что в австралийском городе Сиднее разъяренная изменами мужа женщина разбила окно его автомобиля железной лестницей. Очевидцы утверждают, что австралийка решила отомстить супругу, заметив его машину у борделя.