Служитель церкви шлёпнул по ягодицам журналистку

Служитель церкви из США во время забега шлёпнул по ягодицам журналистку

Журналистку телеканала WSAW-TV шлёпнули по ягодицам в прямом эфире. Неожиданный удар нанёс участник забега и служитель церкви в Стэйтсборо, штат Джорджия, Томми Кэллэвэй.

По словам журналистки, она вела прямой репортаж во время забега и стояла спиной к спортсменам. Однако вскоре произошёл инцидент. Девушка ненадолго запнулась и продолжила вести прямой эфир, пишут «Известия».

Спустя несколько часов журналистка написала гневный пост в Twitter.

Девушка также добавила, что ни одна женщина в мире не должна терпеть подобное.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за подобного случая волейболист «Зенита» предстанет перед судом Бразилии. На вечеринке после турнира он шлёпнул 29-летнюю девушку по ягодицам.