Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века» с США
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века» с США
Армия
Меркель назвала победителя саммита в Париже
Меркель назвала победителя саммита в Париже
В мире
Ничья в пользу Путина: Об итогах "нормандского саммита"
Ничья в пользу Путина: Об итогах "нормандского саммита"
В мире
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
В мире

Служитель церкви из США во время забега шлёпнул по ягодицам журналистку 

News.ru 1 час назад
Служитель церкви шлёпнул по ягодицам журналистку
Фото: Global Look Press/ CTK/Petr Sznapka
Журналистку телеканала WSAW-TV шлёпнули по ягодицам в прямом эфире. Неожиданный удар нанёс участник забега и служитель церкви в Стэйтсборо, штат Джорджия, Томми Кэллэвэй.
По словам журналистки, она вела прямой репортаж во время забега и стояла спиной к спортсменам. Однако вскоре произошёл инцидент. Девушка ненадолго запнулась и продолжила вести прямой эфир, пишут «Известия».
Спустя несколько часов журналистка написала гневный пост в Twitter.
Девушка также добавила, что ни одна женщина в мире не должна терпеть подобное.
Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за подобного случая волейболист «Зенита» предстанет перед судом Бразилии. На вечеринке после турнира он шлёпнул 29-летнюю девушку по ягодицам.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
News.ru: последние новости
Лавров: РФ предложила США договор о недопустимости ядерной войны Лавров: РФ предложила США договор о недопустимости ядерной войны США ввели санкции против главы УМВД РФ по Грозному Аслана Ирасханова США ввели санкции против главы УМВД РФ по Грозному Аслана Ирасханова Зеленский заставил Кремль изменить план Зеленский заставил Кремль изменить план 
Теги:
В мире , газета "Известия" , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века» с США
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века» с США 43
Меркель назвала победителя саммита в Париже
Меркель назвала победителя саммита в Париже 272
Ничья в пользу Путина: Об итогах «нормандского саммита»
Ничья в пользу Путина: Об итогах «нормандского саммита» 2
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского 44
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским 824
Видео
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
01:41
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение