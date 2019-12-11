Почему Украине помогают не вакциной от кори, а пушками?

Доктор Левин: почему Европа помогает Украине не вакциной от кори, а пушками и танками? (Postimees, Эстония)

Эстонский педиатр бьет тревогу: статистика показывает, что две трети всех зараженных корью в Европе — украинцы. То, что там творится с прививками, — это полное безобразие! На Украине нет вакцины! Почему Европа помогает этой стране только танками и пушками?

Как предотвратить импорт кори из-за границы? «Поможем Украине вакциной!» — призвал в передаче «Своя правда» на канале ETV+ известный педиатр, доктор медицинских наук Адик Левин.

Статистика показывает, что две трети всех зараженных корью в Европе приходится на украинцев.

«То, что там творится с прививками, — это полное безобразие! — посетовал доктор Левин. — Мы тут в Эстонии плачем, что у нас уровень иммунизации упал до 94 процентов при норме в 95%. А на Украине этот порог составляет 50%! И проблема не только в том, что родители не хотят вакцинировать своих детей. На Украине — нет вакцины!».

«Почему Европа, которая пригласила в безвизовое пространство Украину, помогает этой стране только танками и пушками? Почему она не направляет туда вакцину?»

«Наши власти должны отнестись к этому вопросу архиответственно. Нельзя брать на работу ни одного трудового мигранта без вакцинации! И тут нужна не просто справка. Любую справку украинцы купят! Эстонский работодатель должен сам организовывать обследование своих новых работников и подтверждать, что их можно брать на работу», — убежден доктор Левин.

Представитель крупной IT-компании Евгения Зяйкина отметила, что работодателю трудно отслеживать наличие у будущего работника всех прививок:

«У нас очень много кандидатов из Украины. И мы нанимаем только тех иммигрантов, которые уже получили разрешение на работу. Чаще всего это Blue Cart (разрешение на работу в Европе), при наличии которой у работодателя нет оснований отказывать соискателю в работе. Blue Cart учитывает наличие высокооплачиваемой работы, хорошего образования, востребованной в стране специальности, а состояние здоровья при этом не проверяется».

«Вот именно потому, что эпидемиологическая обстановка сейчас такая сложная, этот закон должен быть пересмотрен внутри Эстонии! Без медицинского обследования будущего сотрудника работодатель вообще не должен принимать работника на работу. Только в таком случае мы смогли бы обезопасить всех жителей Эстонии», — подчеркнул доктор Левин.

По его словам, политика вакцинации в Эстонии — абсолютно беззубая, всё отдано на откуп родителям.

«Почему во Франции вакцинация обязательна? Там даже льготы не получишь, пока не сделаешь прививки. Почему в Германии родителям выписывают штраф в 2500 евро, если они отказываются вакцинировать ребенка? Потому что там применяют власть».

«В Эстонии же министерство социальных дел говорит, что родителей надо уговаривать, с ними надо разговаривать, по шерсти их гладить, и вот тогда, может быть, они пойдут на прививку. На этом строится вся политика, потому что наши власти боятся потерять голоса избирателей. А те сидят у «доктора Google", что-то читают там, переписываются, всю информацию перекручивают и перевертывают, и в итоге уровень иммунизации в стране уже упал до 94-93%. Дальше дети будут все больше и больше болеть».

Postimees, Эстония